Rạng sáng ngày 24 tháng 8, cơ hội cuối để ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025

Hiện tượng trăng đen hiếm gặp tối nay 23.8 tạo nên một bầu trời tối lý tưởng để người yêu thiên văn Việt Nam quan sát mưa sao băng Perseids trong ngày hoạt động cuối cùng, theo Timeanddate.com.

Mưa sao băng Perseids diễn ra từ khoảng ngày 17.7 - 24.8. Bất kỳ ai ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam đều có cơ hội nhìn thấy sao băng Perseids vì nó nằm cao trên bầu trời phía bắc. Đôi khi chúng cũng có thể được nhìn thấy ở Nam bán cầu.

Theo dự báo, rạng sáng 24.8 là ngày cuối cùng mưa sao băng Perseids hoạt động ẢNH: THANH TÙNG

Dù rạng sáng 13.8 trận mưa sao băng này vừa đạt cực điểm, nhưng người yêu thiên văn vẫn có thể tìm kiếm những vệt sao băng Perseids tới rạng sáng 24.8. Trong một trận mưa sao băng, tất cả các sao băng dường như đều xuất phát từ cùng một điểm trên bầu trời, điểm này được gọi là điểm tỏa sáng.

Đối với mưa sao băng Perseids, điểm tỏa sáng nằm trong chòm sao Perseus và đó là lý do tại sao mưa sao băng Perseids có tên như vậy. Mặc dù sao băng đến từ sao băng tỏa sáng, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên bầu trời đêm.

Trăng đen và mưa sao băng Perseids

Như Thanh Niên thông tin hôm nay 23.8, Việt Nam có trăng đen. Hiện tượng này được gọi là trăng đen theo mùa, một sự kiện tương đối hiếm gặp.

Cụ thể, trăng đen theo mùa là thuật ngữ mô tả trăng non thứ ba trong một mùa thiên văn gồm 4 trăng non, thay vì 3 trăng non như thông thường. Sự kiện hiếm gặp này xảy ra khoảng 33 tháng một lần.

Thời điểm cực điểm 13.8, mưa sao băng Perseids trùng với thời điểm trăng khuyết nhô lên, ánh sáng chói lòa từ nó sẽ khiến việc phát hiện ra tất cả các sao băng, ngoại trừ những sao băng sáng nhất, trở nên khó khăn.

Trăng đen hôm nay tạo nên một bầu trời tối lý tưởng ẢNH: HHT TRAN

Trong khi đó, vào ngày mưa sao băng này hoạt động cuối cùng, trăng đen sẽ tạo nên một bầu trời tối lý tưởng để tìm các vệt sao băng cũng như quan sát các thiên thể khác. Chuyên gia khuyến cáo bạn nên ngắm sao băng Perseids vào khoảng thời gian từ 1 - 5 giờ sáng theo giờ địa phương khi nhìn về phía bắc.

Trận mưa đáng chú ý tiếp theo là mưa sao băng Draconids, sẽ đạt đỉnh vào đêm 8 - 9.10 và thuận lợi quan sát ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam.