Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Rạng sáng ngày 24 tháng 8, cơ hội cuối để ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025

Cao An Biên
Cao An Biên
23/08/2025 20:28 GMT+7

Rạng sáng ngày 24 tháng 8 là cơ hội cuối để người Việt ngắm trận mưa sao băng Perseids, được mệnh danh là mưa sao băng đẹp nhất 2025.

Hiện tượng trăng đen hiếm gặp tối nay 23.8 tạo nên một bầu trời tối lý tưởng để người yêu thiên văn Việt Nam quan sát mưa sao băng Perseids trong ngày hoạt động cuối cùng, theo Timeanddate.com.

Mưa sao băng Perseids diễn ra từ khoảng ngày 17.7 - 24.8. Bất kỳ ai ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam đều có cơ hội nhìn thấy sao băng Perseids vì nó nằm cao trên bầu trời phía bắc. Đôi khi chúng cũng có thể được nhìn thấy ở Nam bán cầu.

Rạng sáng ngày 24 tháng 8, cơ hội cuối để ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025- Ảnh 1.

Theo dự báo, rạng sáng 24.8 là ngày cuối cùng mưa sao băng Perseids hoạt động

ẢNH: THANH TÙNG

Dù rạng sáng 13.8 trận mưa sao băng này vừa đạt cực điểm, nhưng người yêu thiên văn vẫn có thể tìm kiếm những vệt sao băng Perseids tới rạng sáng 24.8. Trong một trận mưa sao băng, tất cả các sao băng dường như đều xuất phát từ cùng một điểm trên bầu trời, điểm này được gọi là điểm tỏa sáng.

Đối với mưa sao băng Perseids, điểm tỏa sáng nằm trong chòm sao Perseus và đó là lý do tại sao mưa sao băng Perseids có tên như vậy. Mặc dù sao băng đến từ sao băng tỏa sáng, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên bầu trời đêm.

Trăng đen và mưa sao băng Perseids

Như Thanh Niên thông tin hôm nay 23.8, Việt Nam có trăng đen. Hiện tượng này được gọi là trăng đen theo mùa, một sự kiện tương đối hiếm gặp.

Cụ thể, trăng đen theo mùa là thuật ngữ mô tả trăng non thứ ba trong một mùa thiên văn gồm 4 trăng non, thay vì 3 trăng non như thông thường. Sự kiện hiếm gặp này xảy ra khoảng 33 tháng một lần.

Thời điểm cực điểm 13.8, mưa sao băng Perseids trùng với thời điểm trăng khuyết nhô lên, ánh sáng chói lòa từ nó sẽ khiến việc phát hiện ra tất cả các sao băng, ngoại trừ những sao băng sáng nhất, trở nên khó khăn.

Rạng sáng ngày 24 tháng 8, cơ hội cuối để ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025- Ảnh 2.

Trăng đen hôm nay tạo nên một bầu trời tối lý tưởng

ẢNH: HHT TRAN

Trong khi đó, vào ngày mưa sao băng này hoạt động cuối cùng, trăng đen sẽ tạo nên một bầu trời tối lý tưởng để tìm các vệt sao băng cũng như quan sát các thiên thể khác. Chuyên gia khuyến cáo bạn nên ngắm sao băng Perseids vào khoảng thời gian từ 1 - 5 giờ sáng theo giờ địa phương khi nhìn về phía bắc.

Trận mưa đáng chú ý tiếp theo là mưa sao băng Draconids, sẽ đạt đỉnh vào đêm 8 - 9.10 và thuận lợi quan sát ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam.

Tin liên quan

Ngày 23 tháng 8, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp: Có phải hiện tượng hiếm?

Ngày 23 tháng 8, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp: Có phải hiện tượng hiếm?

Ngày mai 23.8, tức mùng 1 tháng 7 âm lịch, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp. Vậy, trăng đen là gì? Liệu có phải mặt trăng màu đen? Hiện tượng này hiếm đến mức nào?

Khám phá thêm chủ đề

mưa sao băng trăng đen mưa sao băng Perseids trăng đen là gì mùng 1 tháng 7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận