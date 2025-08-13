Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trăng đen hiếm gặp sắp xuất hiện sau mưa sao băng Perseids, người Việt háo hức

Cao An Biên
Cao An Biên
13/08/2025 19:54 GMT+7

Sau cực đại mưa sao băng Perseids rạng sáng 13.8, người Việt sắp đón hiện tượng trăng đen theo mùa hiếm gặp, đây là thời điểm lý tưởng để ngắm bầu trời đầy sao.

Timeanddate.com cho biết ít ngày tới đây Việt Nam sẽ có trăng đen. Hiện tượng này được gọi là trăng đen theo mùa, một sự kiện tương đối hiếm gặp.

Sắp có trăng đen hiếm gặp: Đây là 'thời điểm vàng' để người Việt nhìn lên trời - Ảnh 1.

Trăng đen là thời điểm thích hợp để ngắm sao

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Theo đó, trăng đen theo mùa là thuật ngữ mô tả trăng non thứ ba trong một mùa thiên văn gồm 4 trăng non, thay vì 3 trăng non như thông thường. Sự kiện hiếm gặp này xảy ra khoảng 33 tháng một lần.

Chuyên gia dự báo lần tiếp theo sẽ xảy ra hiện tượng này là ngày 20.8.2028 và đây cũng là một siêu trăng. Năm nay, nhiều nơi trên thế giới sẽ trải nghiệm trăng đen theo mùa vào ngày 23.8 tới đây, tuy nhiên một số nơi hiện tượng này sẽ xảy ra vào ngày 22.8.

Bạn có thể nhìn thấy trăng đen không?

Vì trăng đen là trăng non nên bạn sẽ không thể nhìn thấy nó trên bầu trời. Trăng non mô tả hiện tượng mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, với phần không được chiếu sáng hướng về phía chúng ta. Mặt trăng cũng mọc và lặn cùng thời điểm với mặt trời, nghĩa là nó ở quá gần ánh sáng chói của mặt trời nên không thể nhìn thấy.

Trên thực tế, bạn chỉ có thể nhìn thấy trăng non trong quá trình nhật thực và ngay cả khi đó, bạn cũng chỉ có thể nhìn thấy khi có thiết bị an toàn phù hợp, chẳng hạn như kính quan sát nhật thực, để tránh tổn thương mắt vĩnh viễn.

Sắp có trăng đen hiếm gặp: Đây là 'thời điểm vàng' để người Việt nhìn lên trời - Ảnh 2.

Trăng non mô tả hiện tượng mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, với phần không được chiếu sáng hướng về phía chúng ta. Mặt trăng cũng mọc và lặn cùng thời điểm với mặt trời, nghĩa là nó ở quá gần ánh sáng chói của mặt trời nên không thể nhìn thấy

ẢNH: TIMEANDDATE.COM

Trăng đen gần đây nhất xuất hiện trong nhật thực ngày 30.4.2022, một trăng đen hằng tháng. Trước đó, một trăng đen theo mùa đã được nhìn thấy từ trái đất trong nhật thực toàn phần lớn nước Mỹ vào ngày 2.8.2017.

Khi mặt trăng không xuất hiện trên bầu trời đêm sẽ mang đến một bầu trời tối lý tưởng cho người ngắm sao. Người yêu thiên văn Việt Nam có thể ngước nhìn lên trời, nếu may mắn, bạn có thể có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc cuối cùng của trận mưa sao băng Perseids, sẽ kết thúc khoảng ngày 24.8.

Tin liên quan

Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025: Có thể xuất hiện 'quả cầu lửa'

Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025: Có thể xuất hiện 'quả cầu lửa'

Mưa sao băng Perseids được mệnh danh là mưa sao băng đẹp nhất năm 2025 đạt cực đại vào tối nay và rạng sáng mai 13.8. Chuyên gia dự báo khả năng xuất hiện những 'quả cầu lửa' ngoạn mục.

Khám phá thêm chủ đề

trăng đen mưa sao băng sao băng trăng đen là gì trăng đen theo mùa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận