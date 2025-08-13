Trăng đen hiếm gặp sắp xuất hiện sau mưa sao băng Perseids, người Việt háo hức

Timeanddate.com cho biết ít ngày tới đây Việt Nam sẽ có trăng đen. Hiện tượng này được gọi là trăng đen theo mùa, một sự kiện tương đối hiếm gặp.

Trăng đen là thời điểm thích hợp để ngắm sao ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Theo đó, trăng đen theo mùa là thuật ngữ mô tả trăng non thứ ba trong một mùa thiên văn gồm 4 trăng non, thay vì 3 trăng non như thông thường. Sự kiện hiếm gặp này xảy ra khoảng 33 tháng một lần.

Chuyên gia dự báo lần tiếp theo sẽ xảy ra hiện tượng này là ngày 20.8.2028 và đây cũng là một siêu trăng. Năm nay, nhiều nơi trên thế giới sẽ trải nghiệm trăng đen theo mùa vào ngày 23.8 tới đây, tuy nhiên một số nơi hiện tượng này sẽ xảy ra vào ngày 22.8.

Bạn có thể nhìn thấy trăng đen không?

Vì trăng đen là trăng non nên bạn sẽ không thể nhìn thấy nó trên bầu trời. Trăng non mô tả hiện tượng mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, với phần không được chiếu sáng hướng về phía chúng ta. Mặt trăng cũng mọc và lặn cùng thời điểm với mặt trời, nghĩa là nó ở quá gần ánh sáng chói của mặt trời nên không thể nhìn thấy.

Trên thực tế, bạn chỉ có thể nhìn thấy trăng non trong quá trình nhật thực và ngay cả khi đó, bạn cũng chỉ có thể nhìn thấy khi có thiết bị an toàn phù hợp, chẳng hạn như kính quan sát nhật thực, để tránh tổn thương mắt vĩnh viễn.

Trăng non mô tả hiện tượng mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, với phần không được chiếu sáng hướng về phía chúng ta. Mặt trăng cũng mọc và lặn cùng thời điểm với mặt trời, nghĩa là nó ở quá gần ánh sáng chói của mặt trời nên không thể nhìn thấy ẢNH: TIMEANDDATE.COM

Trăng đen gần đây nhất xuất hiện trong nhật thực ngày 30.4.2022, một trăng đen hằng tháng. Trước đó, một trăng đen theo mùa đã được nhìn thấy từ trái đất trong nhật thực toàn phần lớn nước Mỹ vào ngày 2.8.2017.

Khi mặt trăng không xuất hiện trên bầu trời đêm sẽ mang đến một bầu trời tối lý tưởng cho người ngắm sao. Người yêu thiên văn Việt Nam có thể ngước nhìn lên trời, nếu may mắn, bạn có thể có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc cuối cùng của trận mưa sao băng Perseids, sẽ kết thúc khoảng ngày 24.8.