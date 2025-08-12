Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025: Có thể xuất hiện 'quả cầu lửa'

Theo Space.com, mưa sao băng Perseids là một trong những màn trình diễn sao băng được mong đợi nhất trong năm. Tuy nhiên năm nay, trận mưa sao băng này lại trùng với thời điểm trăng khuyết nhô lên, ánh sáng chói lòa từ nó sẽ khiến việc phát hiện ra tất cả các sao băng, ngoại trừ những sao băng sáng nhất, trở nên khó khăn.

Đừng bỏ lỡ mưa sao băng Perseids đạt cực điểm tối nay ẢNH: THANH TÙNG

Chuyên gia cho biết mưa sao băng Perseids đạt đỉnh điểm vào tối nay và rạng sáng mai 13.8, mang theo một loạt sao băng cùng khả năng xuất hiện những "quả cầu lửa" ngoạn mục.

"Trận mưa sao băng này rất đáng để ngắm khi nó nổi tiếng với khả năng tạo ra những quả cầu lửa ấn tượng! Thời điểm tốt nhất để ngắm mưa sao băng Perseids là vào lúc rạng sáng 13.8, khi có tới 100 sao băng mỗi giờ có thể nhìn thấy trong điều kiện lý tưởng, mặc dù năm nay nhiều ngôi sao sẽ bị che khuất bởi ánh sáng chói của mặt trăng khuyết khuyết 86%", Space.com chia sẻ.

Điểm tỏa sáng của mưa sao băng Perseids

Trong một trận mưa sao băng, tất cả các sao băng dường như đều xuất phát từ cùng một điểm trên bầu trời, điểm này được gọi là điểm tỏa sáng. Đối với mưa sao băng Perseids, điểm tỏa sáng nằm trong chòm sao Perseus và đó là lý do tại sao mưa sao băng Perseids có tên như vậy. Mặc dù sao băng đến từ sao băng tỏa sáng, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên bầu trời đêm.

Mưa sao băng Perseids diễn ra từ khoảng ngày 17.7 - 24.8. Bất kỳ ai ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam đều có cơ hội nhìn thấy sao băng Perseids vì nó nằm cao trên bầu trời phía bắc. Đôi khi chúng cũng có thể được nhìn thấy ở Nam bán cầu.

Ánh trăng gây trở ngại quan sát mưa sao băng ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Mưa sao băng Perseids là một sự kiện thường niên xảy ra khi trái đất đi qua vệt sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại. Sao băng có thể được nhìn thấy khi những mảnh vỡ nhỏ của sao chổi va chạm với bầu khí quyển của chúng ta với tốc độ lên tới 59 km mỗi giây, để lại một vệt sáng rực rỡ trên bầu trời trái đất.

Chuyên gia khuyến cáo bạn nên ngắm sao băng Perseids vào khoảng thời gian từ 1 - 5 giờ sáng theo giờ địa phương, khi nhìn về phía bắc với mặt trăng ở phía sau. Đây là thời điểm vàng để có thể quan sát mưa sao băng thú vị này.