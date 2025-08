Tháng 8 có gì đặc biệt? Trăng đen hiếm gặp, mưa sao băng đẹp nhất năm 2025

Timeanddate.com cho biết tháng 8.2025, trăng đen, trăng cá tầm, mưa sao băng rực rỡ… sẽ đón chờ người yêu thích quan sát bầu trời đêm. Có gì thú vị?

1. Trăng cá tầm (ngày 9.8)

Trăng tròn tháng 8 sáng nhất vào ngày 9.8. Tuy nhiên mặt trăng luôn tròn đầy vào những ngày trước và sau thời điểm trăng tròn cực đại. Trăng tròn là pha duy nhất mà mặt trăng ở trên cao suốt đêm, với thời điểm mặt trăng mọc và lặn vào khoảng thời gian hoàng hôn và bình minh.

Bầu trời đêm tháng 8 với nhiều thú vị chờ đón người yêu thiên văn ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Trăng tròn tháng 8 được gọi là trăng cá tầm, theo tên của số lượng lớn cá tầm được tìm thấy ở Bắc Mỹ vào thời điểm này trong năm. Các tên gọi khác của trăng tròn này bao gồm trăng ngũ cốc, trăng ngô, trăng linh miêu và trăng sấm sét.

Các nền văn hóa cổ đại sử dụng tên gọi trăng tròn để theo dõi các tháng và mùa. Những tên gọi này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

2. Thời điểm ngắm mưa sao băng Perseids (ngày 11 - 13.8)

Thời điểm cực đại của mưa sao băng Perseids luôn rơi vào khoảng ngày 11 - 13.8. Tuy nhiên, năm nay, ánh sáng từ trăng tròn vào ngày 9.8 sẽ ảnh hưởng đến số lượng sao băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh đỉnh mưa sao băng.

May mắn thay, mưa sao băng Perseids diễn ra từ khoảng ngày 17.7 đến ngày 24.8, mang đến cho người yêu thiên văn một khoảng thời gian dài hơn để chiêm ngưỡng. Bất kỳ ai ở Bắc bán cầu đều có cơ hội nhìn thấy sao băng Perseids vì nó nằm cao trên bầu trời phía bắc. Đôi khi chúng cũng có thể được nhìn thấy ở Nam bán cầu.

Đừng bỏ lỡ mưa sao băng rực rỡ ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Trong một trận mưa sao băng, tất cả các sao băng dường như đều xuất phát từ cùng một điểm trên bầu trời, điểm này được gọi là điểm tỏa sáng. Đối với mưa sao băng Perseids, điểm tỏa sáng nằm trong chòm sao Perseus và đó là lý do tại sao mưa sao băng Perseids có tên như vậy. Mặc dù sao băng đến từ sao băng tỏa sáng, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên bầu trời đêm.

3. Trăng non đen (ngày 23.8)

Vào ngày 23.8, mặt trăng chuyển sang giai đoạn không thể quan sát được bằng mắt thường từ trái đất - trăng non. Trăng non này đặc biệt vì nó cũng là trăng đen. Có 2 loại trăng đen chính là trăng đen theo tháng và trăng đen theo mùa. Sự kiện ngày 23.8 là trăng đen theo mùa.

Trăng đen theo tháng là trăng non thứ hai trong một tháng dương lịch có 2 trăng non. Đây là trăng đen phổ biến nhất, xảy ra khoảng 29 tháng một lần. Ngược lại, trăng đen theo mùa là trăng non thứ ba trong một mùa có 4 trăng non.

Trăng non là giai đoạn mặt trăng "biến mất" trên bầu trời, thích hợp để ngắm nhiều hiện tượng thiên văn ẢNH: THANH TÙNG

Trăng đen này hiếm hơn và xảy ra khoảng 33 tháng một lần. Nhưng đừng bận tâm tìm kiếm bất kỳ loại trăng đen nào khi cả hai đều vô hình với chúng ta vì mặt được chiếu sáng của vệ tinh này hướng ra xa trái đất trong giai đoạn này.