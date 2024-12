Tối mai Trăng Đen hiếm gặp sẽ khép lại năm 2024: Phải chờ đến 2027!

Theo Timeanddate.com, vào ngày 30 hoặc 31.12 nhiều nơi trên thế giới sẽ có hiện tượng Trăng Đen. Cụ thể tại Việt Nam, hiện tượng Trăng Đen sẽ xuất hiện vào ngày mai 31.12.2024.

Trăng Đen có gì thú vị?

Các nhà nghiên cứu cho biết 2 lần trăng non xuất hiện vào tháng 12.2024, khiến trăng non cuối cùng trong năm nay trở thành Trăng Đen. Theo đó, trăng non thứ hai của tháng, hay còn gọi là Trăng Đen sẽ xuất hiện vào ngày 30.12.2024 lúc 22 giờ 26 phút theo giờ UTC.

Trăng Đen là thời điểm thích hợp để quan sát hành tinh và các ngôi sao vì mặt trăng sẽ "vô hình" trên bầu trời ẢNH: NASA

Điều này có nghĩa là Trăng Đen sẽ xuất hiện vào ngày 31.12 ở một số múi giờ, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, các múi giờ phía tây của Mỹ và Canada đã có Trăng Đen vào ngày 30.11, như Thanh Niên đã thông tin.

Các nhà nghiên cứu cho biết có hai định nghĩa chính về Trăng Đen gồm trăng đen hằng tháng và trăng đen theo mùa. Trăng Đen ngày 30.11 là Trăng Đen hằng tháng, được định nghĩa là trăng non thứ hai trong một tháng dương lịch có 2 lần trăng non.

Trong khi đó, Trăng Đen theo mùa là trăng non thứ ba trong một mùa gồm 4 trăng non. Cả hai định nghĩa đều tương ứng với định nghĩa Trăng Xanh.

Đây là thời điểm tuyệt vời cho những người ngắm sao ẢNH: HUY HYUNH

Giống như bất kỳ trăng non nào khác, Trăng Đen vô hình trên bầu trời. Điều này là do mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời trên quỹ đạo của nó ở pha mặt trăng này. Mặt không được chiếu sáng của nó hướng về trái đất.

Trăng Đen tiếp theo khi nào?

"Đây là thời điểm tuyệt vời cho những người ngắm sao! Trong giai đoạn mặt trăng này, do không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng nên là lúc hoàn hảo để ngắm sao và hành tinh", chuyên gia cho biết.

Chuyên gia dự báo ngày 23.8.2025 ở Việt Nam sẽ có Trăng Đen. Nhưng đây là lần trăng đen theo mùa, tức trăng non thứ ba trong một mùa có 4 trăng non. Phải chờ đến năm 2027, người Việt mới có thể gặp lại Trăng Đen hằng tháng như ngày 31.12 năm nay. Hiện tượng này xuất hiện vào ngày 30.9.2027 theo giờ Việt Nam.

Timeanddate.com cho biết Trăng Đen hằng tháng là phổ biến hơn so với Trăng Đen theo mùa, khoảng 29 tháng một lần. Trong khi đó Trăng Đen theo mùa xảy ra khoảng 33 tháng một lần. Một hiện tượng hiếm gặp không có trăng non hoặc trăng tròn vào tháng 2 đôi khi được gọi là Trăng Đen. Hiện tượng này chỉ có thể xảy ra khoảng một lần trong 19 năm.

Phải đến năm 2027 người Việt mới gặp lại Trăng Đen hằng tháng ẢNHL HUY HYUNH

Trăng Đen không phải là thuật ngữ thiên văn chính thức mà dùng để chỉ những lần trăng non hiếm hoi trong lịch của chúng ta. Vì trăng non được định nghĩa là thời điểm chính xác khi mặt trời, mặt trăng và trái đất thẳng hàng, nên Trăng Đen có thể xảy ra vào những tháng khác nhau tùy thuộc vào múi giờ.