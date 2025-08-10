Trăng máu sắp xuất hiện, người Việt đếm ngược chờ nguyệt thực toàn phần

Theo trang Saigon Astrokids, tối 7.9 kéo dài tới rạng sáng ngày 8.9 tới đây, người Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát một hiện tượng thiên văn rất đáng chú ý là nguyệt thực toàn phần, còn gọi là trăng máu. Đây được xem là một trong những sự kiện thiên văn đáng mong chờ nhất năm 2025 tại Việt Nam.

Lần gần nhất nguyệt thực toàn phần, còn gọi là trăng máu xuất hiện ở Việt Nam là năm 2022 ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ nằm trong khu vực có thể quan sát được hiện tượng này một cách trọn vẹn. Hiện tượng này xảy ra gần thời điểm mặt trăng cận địa (gần trái đất nhất), do đó mặt trăng sẽ trông to và rõ hơn bình thường.

Trong pha toàn phần, mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ cam, còn được gọi là "trăng máu" do ánh sáng mặt trời chiếu qua khí quyển trái đất và bị khúc xạ. Dù gần 1 tháng nữa mới xảy ra hiện tượng này, tuy nhiên nhiều cộng đồng yêu thiên văn đã bắt đầu đếm ngược chờ ngày nguyệt thực toàn phần xuất hiện.

Thời gian diễn ra nguyệt thực toàn phần ở Việt Nam

Anh Thành Long (20 tuổi) hiện đang sống và học tập tại TP.HCM cho biết là một người yêu thiên văn, anh đã mong chờ sự kiện này suốt nhiều năm nay, kể từ lần nguyệt thực năm 2022 tại Việt Nam.

"Mình cũng đếm ngược từng ngày để chờ nguyệt thực toàn phần xuất hiện. Bản thân mình cũng chuẩn bị máy ảnh và các thiết bị để có thể ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc nguyệt thực", chàng trai cho biết.

Theo tính toán của các chuyên gia, nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra vào tối 7.9 và rạng sáng 8.9 theo khung giờ sau:

- Nguyệt thực nửa tối bắt đầu: 22 giờ 28 phút ngày 7.9

- Nguyệt thực một phần bắt đầu: 23 giờ 27 phút ngày 7.9

- Nguyệt thực toàn phần bắt đầu: 00 giờ 30 phút ngày 8.9

- Thời điểm cực đại (mặt trăng đỏ rõ nhất): 1 giờ 11 phút ngày 8.9

- Nguyệt thực toàn phần kết thúc: 1 giờ 52 phút ngày 8.9

- Nguyệt thực một phần kết thúc: 2 giờ 56 phút ngày 8.9

- Nguyệt thực nửa tối kết thúc: 3 giờ 55 phút ngày 8.9

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần này xảy ra gần thời điểm mặt trăng cận địa (gần trái đất nhất), do đó mặt trăng sẽ trông to và rõ hơn bình thường ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Bạn có thể quan sát nguyệt thực toàn phần bằng mắt thường một cách an toàn mà không cần bất kỳ dụng cụ bảo vệ nào. Để có trải nghiệm tốt hơn và nhìn thấy rõ các chi tiết trên bề mặt mặt trăng, hãy sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn loại nhỏ.

"Nên chọn địa điểm quan sát thoáng đãng, ít ánh đèn mạnh để tránh bị chói và có tầm nhìn tốt nhất. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn điện thoại hoặc máy ảnh để có những bức ảnh ấn tượng", chuyên gia đưa ra lời khuyên.