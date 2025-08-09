Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trăng tròn nhất rơi vào 16 âm lịch hôm nay, không phải rằm tháng 6 nhuận

Cao An Biên
Cao An Biên
09/08/2025 19:00 GMT+7

Tại Việt Nam, mặt trăng tròn nhất trong tháng không diễn ra vào ngày 8.8.2025, tức rằm tháng 6 nhuận mà là ngày 9.8, ngày 16 theo lịch âm hôm nay. Vì sao?

Nhiều người lầm tưởng rằng mặt trăng tròn nhất vào ngày rằm theo âm lịch. Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Cụ thể, trăng tròn tháng 8 này tròn nhất vào ngày 9.8, tức ngày 16 âm lịch hôm nay.

Trăng tròn tháng 8 được gọi là trăng cá tầm, theo tên của số lượng lớn cá tầm được tìm thấy ở Bắc Mỹ vào thời điểm này trong năm. Các tên gọi khác của trăng tròn này bao gồm trăng ngũ cốc, trăng ngô, trăng linh miêu và trăng sấm sét.

Trăng tròn nhất không phải ngày rằm tháng 6 nhuận mà là... 16 lịch âm hôm nay - Ảnh 1.

Trăng tròn tháng 8 này tròn nhất vào ngày 9.8, tức ngày 16 âm lịch hôm nay

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Theo Timeanddate.com, tại vị trí TP.HCM, trăng tròn tháng 8 sáng nhất vào hôm nay 9.8. Tuy nhiên, mặt trăng luôn tròn đầy vào những ngày trước và sau thời điểm trăng tròn cực đại.

Theo đó, xác suất mà điểm trăng tròn (lúc nó tròn gần như hoàn hảo) rơi vào ngày 16 âm lịch cao hơn rơi vào ngày 15 và rơi vào ngày 17 âm lịch lại càng hiếm. Lý do là vì chu kỳ pha của mặt trăng là 29,53 ngày, có nghĩa là nửa chu kỳ, từ điểm hoàn toàn không trăng tới điểm trăng tròn hoàn hảo và ngược lại kéo dài khoảng 14,76 ngày.

Trong khi đó, mùng 1 âm lịch được quy ước là ngày có chứa điểm hoàn toàn không trăng (trong âm lịch gọi là điểm sóc). Điểm đó có thể rơi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày mùng 1, cộng thêm nửa chu kỳ pha thì sẽ ra gần đúng điểm trăng tròn. Như vậy, chỉ cần điểm sóc rơi vào quá 7 giờ sáng ngày mùng 1 của tháng âm lịch nào đó, thì điểm trăng tròn sẽ rơi vào ngày 16 thay vì 15.

Trăng tròn tiếp theo vào tháng 9 tới đây còn gọi là trăng ngô, diễn ra vào ngày 8.9.2025 tức ngày 17.7 âm lịch.

