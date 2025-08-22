Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngày 23 tháng 8, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp: Có phải hiện tượng hiếm?

Cao An Biên
Cao An Biên
22/08/2025 20:23 GMT+7

Ngày mai 23.8, tức mùng 1 tháng 7 âm lịch, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp. Vậy, trăng đen là gì? Liệu có phải mặt trăng màu đen? Hiện tượng này hiếm đến mức nào?

Timeanddate.com cho biết 23.8, tức ngày mai, Việt Nam sẽ có trăng đen. Hiện tượng này được gọi là trăng đen theo mùa, một sự kiện tương đối hiếm gặp.

Ngày 23 tháng 8, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp: Có phải hiện tượng hiếm?- Ảnh 1.

Các sự kiện của mặt trăng luôn gây thích thú, hào hứng cho những người yêu thiên văn

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Cụ thể, trăng đen theo mùa là thuật ngữ mô tả trăng non thứ ba trong một mùa thiên văn gồm 4 trăng non, thay vì 3 trăng non như thông thường. Sự kiện hiếm gặp này xảy ra khoảng 33 tháng một lần.

Chuyên gia dự báo lần tiếp theo sẽ xảy ra hiện tượng này là ngày 20.8.2028 và đây cũng là một siêu trăng. Năm nay, nhiều nơi trên thế giới sẽ trải nghiệm trăng đen theo mùa vào ngày 23.8 tới đây, tuy nhiên một số nơi hiện tượng này sẽ xảy ra vào ngày hôm nay 22.8.

Trăng đen có phải hiện tượng mặt trăng màu đen?

Trên thực tế, vì trăng đen là trăng non nên bạn sẽ không thể nhìn thấy nó trên bầu trời. Trăng non mô tả hiện tượng mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, với phần không được chiếu sáng hướng về phía chúng ta. Mặt trăng cũng mọc và lặn cùng thời điểm với mặt trời, nghĩa là nó ở quá gần ánh sáng chói của mặt trời nên không thể nhìn thấy.

"Gần đây, chắc hẳn bạn đã thấy những bài đăng về hiện tượng trăng đen đầy bí ẩn vào ngày 23.8, thậm chí xuất hiện cả những hình ảnh do AI tạo ra với mặt trăng đen kịt phát sáng trên bầu trời. Nhưng sự thật là bạn sẽ không thấy điều gì bất thường vào đêm hôm đó cả", Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết.

Vậy vào ngày có trăng đen, bầu trời có gì khác biệt không? Câu trả lời là không. Điều đặc biệt của đêm này chính là thiếu đi ánh trăng, giúp bầu trời tối hơn và người yêu thiên văn Việt Nam sẽ chiêm ngưỡng được dải ngân hà cùng các chòm sao mùa hè dễ dàng hơn.

Ngày 23 tháng 8, Việt Nam có trăng đen hiếm gặp: Có phải hiện tượng hiếm?- Ảnh 2.

Trăng đen là trăng non nên bạn sẽ không thể nhìn thấy nó trên bầu trời. Như vậy, tối mai là lúc người yêu thiên văn Việt Nam sẽ chiêm ngưỡng được dải ngân hà cùng các chòm sao mùa hè dễ dàng hơn

ẢNH: HHT TRAN

Theo Timeanddate.com, ngoài trăng đen theo mùa ngày mai, còn có 2 loại trăng đen khác là trăng đen theo tháng và trăng đen vào tháng 2. Trong đó, trăng đen theo tháng là hiện tượng xảy ra khi 2 lần trăng non xảy ra trong cùng một tháng dương lịch, với lần trăng non thứ hai được coi là trăng đen. Hiện tượng này phổ biến hơn một chút so với trăng đen theo mùa, trung bình xảy ra khoảng 29 tháng một lần.

Trong khi đó, trăng đen vào tháng 2 là một hiện tượng hiếm gặp hơn nhiều, xảy ra khi không có trăng non hoặc trăng tròn vào tháng 2. Hiện tượng này chỉ có thể xảy ra vào tháng 2 vì đây là tháng dương lịch duy nhất ngắn hơn tháng âm lịch, kéo dài khoảng 29,5 ngày. Loại trăng đen này xảy ra khoảng 19 năm một lần.

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm lại xuất hiện: Hãy dậy sớm rạng sáng mai!

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm lại xuất hiện: Hãy dậy sớm rạng sáng mai!

Vào cuối mùa hè, những người dậy sớm ở Bắc bán cầu bao gồm Việt Nam có thể nhìn thấy sao Thiên Lang (Sirius) được mệnh danh là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm trở lại đường chân trời trước bình minh.

