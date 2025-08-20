Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm lại xuất hiện: Hãy dậy sớm rạng sáng mai!

Cao An Biên
Cao An Biên
20/08/2025 19:45 GMT+7

Vào cuối mùa hè, những người dậy sớm ở Bắc bán cầu bao gồm Việt Nam có thể nhìn thấy sao Thiên Lang (Sirius) được mệnh danh là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm trở lại đường chân trời trước bình minh.

Theo Timeanddate.com khi mùa hè sắp kết thúc, những người quan sát bầu trời có thể thấy Sirius, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm xuất hiện trước khi mặt trời mọc.

Người Việt dậy sớm rạng sáng mai thấy ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm - Ảnh 1.

Bầu trời đêm tháng 8 với nhiều điều thú vị đón chờ người yêu thiên văn Việt Nam

ẢNH: HHT TRAN

Mỗi năm, sao Thiên Lang biến mất trong vài tuần hoặc vài tháng, tùy thuộc vào vị trí của bạn, khi nó bị che khuất bởi ánh sáng chói của mặt trời vào ban ngày. Sự xuất hiện trước bình minh sau khoảng thời gian "vô hình" trên đánh dấu lần trở lại của ngôi sao này.

"Ngay cả trong ánh hoàng hôn rực rỡ, vẫn không thể bỏ lỡ Sirius. Ánh sáng rực rỡ của nó thường nhấp nháy qua các sắc thái đỏ, xanh lá cây, vàng và xanh lam khi lấp lánh thấp trên đường chân trời", chuyên gia mô tả.

Làm sao để tìm ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm?

Sự hiện diện của sao Thiên Lang có thể thấy rõ ở khắp Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam, mặc dù càng xa xích đạo về phía bắc, hiện tượng này càng muộn. Ở vĩ độ cao, thời điểm quan sát tốt nhất có thể không bắt đầu cho đến cuối tháng 8.2025 hoặc thậm chí tháng 9.

Cách phát hiện sao Sirius là nhìn về phía chân trời đông nam trước bình minh. Sau đó xác định vị trí vành đai Orion gồm 3 ngôi sao nằm trên một đường thẳng ngắn. Đi theo đường vành đai xuống phía dưới đến ngôi sao trắng sáng Sirius trong chòm sao Canis Major, hay còn gọi là "đại khuyển".

Người Việt dậy sớm rạng sáng mai thấy ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm - Ảnh 2.

Mô phỏng ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nhìn từ vị trí TP.HCM rạng sáng mai 21.8

ẢNH: STELLARIUM

Mặc dù có màu trắng đến trắng xanh, Sirius có thể được gọi là sao cầu vồng, vì nó thường nhấp nháy với nhiều màu sắc. Màu sắc nhấp nháy đặc biệt dễ nhận thấy khi bạn nhìn thấy Sirius ở thấp trên bầu trời. Độ sáng, sự lấp lánh và thay đổi màu sắc đôi khi khiến mọi người cho rằng Sirius là UFO, theo EarthSky.

Cấp sao biểu kiến của Sirius là -1,44, thấp hơn, sáng hơn so với bất kỳ ngôi sao nào khác. Có những ngôi sao sáng hơn Sirius về mặt năng lượng thực tế và lượng ánh sáng phát ra, nhưng chúng ở xa hơn và do đó có vẻ mờ hơn.

Thông thường, những vật thể duy nhất sáng hơn sao Sirius trên bầu trời của chúng ta là mặt trời, mặt trăng, sao Kim, sao Mộc, sao Hỏa và sao Thủy (thông thường sao Sirius sáng hơn sao Thủy).

