Đời sống Cộng đồng

Rạng sáng 19.8 là 'thời điểm vàng' để người Việt quan sát sao Thủy, vì sao?

Cao An Biên
Cao An Biên
18/08/2025 21:05 GMT+7

Rạng sáng 19.8, sao Thủy đạt độ ly giác lớn nhất, ở xa mặt trời mọc nhất. Đây là 'thời điểm vàng' để người Việt quan sát hành tinh nhỏ nhất hệ mặt trời.

Theo EarthSky, sao Thủy quay quanh mặt trời với chu kỳ 88 ngày. Trái đất cũng đang chuyển động. Vì vậy, sao Thủy thường xuyên đi vào giữa hành tinh xanh của chúng ta và mặt trời, khoảng 116 ngày một lần.

Rạng sáng mai, người Việt tìm sao Thủy xa mặt trời mọc nhất: Có gì thú vị? - Ảnh 1.

Bầu trời đêm tháng 8 thú vị với sự hiện diện của nhiều hành tinh

ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Lần gần nhất sao Thủy làm điều này là vào ngày 1.8.2025, đạt đến điểm mà các nhà thiên văn học gọi là giao hội dưới. Kể từ đó, sao Thủy đã di chuyển nhanh hơn trái đất trên quỹ đạo.

"Nó xuất hiện trở lại trên bầu trời buổi sáng của chúng ta vào đầu tháng 8. Sao Thủy sẽ đạt độ ly giác buổi sáng lớn nhất, khoảng cách biểu kiến lớn nhất từ mặt trời mọc vào rạng sáng mai ngày 19.8. Ngoài ra, sao Kim và sao Mộc sáng chói nằm gần sao Thủy trên bầu trời buổi sáng", chuyên gia cho hay.

Quan sát sao Thủy thế nào?

Chuyên gia dự báo sao Thủy xuất hiện trên bầu trời rạng sáng. Hãy tìm hành tinh này khoảng 30 phút trước khi mặt trời mọc. Tại thời điểm giãn dài lớn nhất rạng sáng mai, sao Thủy ở vị trí xa nhất so với mặt trời mọc trên vòm trời của chúng ta.

Và sau đó, khi nó tiến dần về phía mặt trời mọc, nó sẽ sáng hơn một chút, khiến sao Thủy dễ phát hiện hơn, mặc dù ở vị trí thấp vào lúc rạng sáng. Sáng mai, sao Thủy tỏa sáng ở cấp sao 0 và cách mặt trời 19 độ.

"Khi bạn phát hiện ra nó, hãy lưu ý rằng sao Thủy sáng lên nhanh chóng vào tháng 8, đạt cấp sao khoảng -1,2, sáng nhưng ngang bằng với ánh sáng chạng vạng buổi sáng và vào cuối tháng 8 khi nó biến mất trong ánh sáng chói lọi của buổi sáng", chuyên gia thông tin thêm.

Rạng sáng mai, người Việt tìm sao Thủy xa mặt trời mọc nhất: Có gì thú vị? - Ảnh 2.

Bề mặt sao Thủy

ẢNH: NASA

Tóm lại, sao Thủy sẽ đạt độ giãn dài cực đại, khoảng cách xa nhất tính từ mặt trời mọc vào ngày 19.8. Hãy nhìn về phía đông lúc bình minh để ngắm bằng mắt thường hoặc qua kính thiên văn. Nó sẽ biến mất khỏi bầu trời buổi sáng muộn hơn vào cuối tháng. Ngoài ra, sao Kim và sao Mộc sáng chói cũng nằm gần sao Thủy trên bầu trời buổi sáng.

Bạn có tận dụng thời điểm này để quan sát hành tinh nhỏ nhất hệ mặt trời này không? Hãy chia sẻ trải nghiệm với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Khám phá thêm chủ đề

Sao thủy sao thủy ly giác cực đại Trái đất bí ẩn vũ trụ bầu trời đêm
