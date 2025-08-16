Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mặt trăng hội ngộ 'bảy chị em' trên bầu trời đêm nay, người Việt đừng bỏ lỡ!

Cao An Biên
Cao An Biên
16/08/2025 21:22 GMT+7

Mặt trăng sẽ trôi về phía cụm sao Thất Nữ (còn gọi là cụm sao 'bảy chị em') và sao Thiên Vương rạng sáng 17.8.

Theo Space.com, hôm nay và rạng sáng 17.8, vào ngày cuối tuần, mặt trăng tiến gần đến cụm sao mở Thất Nữ hay "bảy chị em" với sao Thiên Vương ẩn hiện gần đó.

Nhìn về phía chân trời phía đông, một giờ sau nửa đêm 16.8, người yêu thiên văn thấy đĩa mặt trăng nửa sáng, cách khoảng 5 độ về phía trên bên phải của cụm sao Thất Nữ nổi tiếng.

Mặt trăng hội ngộ 'bảy chị em' trên bầu trời đêm nay, người Việt đừng bỏ lỡ!- Ảnh 1.

Mặt trăng hội ngộ 'bảy chị em' trên bầu trời đêm nay

ẢNH: HHT TRAN/ĐINH THANH (XÌ THANH)

Một ngày sau, vào ngày 17.8, mặt trăng sẽ nằm cách khoảng 5 độ về phía dưới bên trái của cụm sao này. Cụm sao Thất Nữ, còn được gọi là "bảy chị em", xuất hiện như một vệt sáng mờ nhạt màu sữa với mắt thường và có thể hơi khó phát hiện trên bầu trời đêm trăng sáng.

"Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nó, hãy thử nhìn hơi lệch sang một bên của cụm sao sao cho nó nằm trong tầm nhìn ngoại vi của bạn, điều này có thể giúp nó nổi bật hơn", chuyên gia hướng dẫn.

Khi mặt trăng mọc vào ngày 17.8, nó sẽ di chuyển sang phía đối diện của Pleiades so với ngày 16.8 và sẽ di chuyển ra xa cụm sao này hơn vào những đêm sau đó, vì đĩa của mặt trăng tiếp tục mỏng đi trước pha trăng non.

Thần thoại Hy Lạp về cụm sao "bảy chị em"

Pleiades truyền cảm hứng cho nhiều huyền thoại và câu chuyện trên khắp thế giới. Đáng chú ý, nhiều nền văn hóa hình dung những ngôi sao này là con người, thường là chị em, phụ nữ hoặc thiếu nữ. Những câu chuyện này thường phản ánh nhu cầu chung của con người trong việc giải thích những điều chưa biết.

Trong thần thoại Hy Lạp, Pleiades là bảy cô con gái của Titan Atlas và nữ thần biển Pleione. Tên của họ là Maia, Electra, Taygeta, Celaeno, Alcyone, Asterope và Merope đã được lưu danh trong cả văn học và thiên văn học. Theo một truyền thuyết, thợ săn Orion đã không ngừng truy đuổi họ. Để bảo vệ các chị em, Zeus đã biến họ thành những vì sao và nơi họ ở lại trên bầu trời, mãi mãi bị chòm sao Orion truy đuổi.

Người Hy Lạp cổ đại còn gọi Pleiades là "những ngôi sao buồm". Nhà thơ Hesiod, viết vào khoảng năm 700 TCN, đã khuyên các thủy thủ tránh ra khơi khi Pleiades lặn xuống dưới đường chân trời trước bình minh, vì đây là dấu hiệu báo hiệu biển động sắp tới.

Mặt trăng hội ngộ 'bảy chị em' trên bầu trời đêm nay, người Việt đừng bỏ lỡ!- Ảnh 2.

Nhiều câu chuyện thú vị quanh cụm sao Thất Nữ

ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN

Mặc dù được gọi là cụm sao "bảy chị em" nhưng thông thường chỉ có 6 ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này đã làm nảy sinh bí ẩn về "Pleiades thất lạc". Trong thần thoại Hy Lạp, ngôi sao mất tích là Merope, người được cho là đã che giấu ánh sáng của mình vì xấu hổ sau khi kết hôn với một người phàm - Sisyphus.

Ở đây, huyền thoại khác xa với thực tế. Dưới góc độ thiên văn, Merope là một trong những ngôi sao sáng nhất trong cụm sao. Người Hy Lạp cổ đại không phải là người duy nhất kể câu chuyện này. Các nền văn hóa trên khắp thế giới đã nhận thấy ngôi sao mất tích và đưa ra những lời giải thích riêng, thường kể về một người chị bị lạc, nhút nhát hoặc đang lẩn trốn.

Thời điểm này, mưa sao băng Perseids vẫn hoạt động sau cực điểm vào ngày 12.8. Trận mưa sao băng này diễn ra từ khoảng ngày 17.7 - 24.8. Bất kỳ ai ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam đều có cơ hội nhìn thấy sao băng Perseids vì nó nằm cao trên bầu trời phía bắc. Bạn có kế hoạch quan sát bầu trời đêm thú vị vào cuối tuần này?

Khám phá thêm chủ đề

