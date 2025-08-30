Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 30.8: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9

Cao An Biên
Cao An Biên
30/08/2025 05:30 GMT+7

Hôm nay 30.8 là ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày. Dưới đây là chi tiết lịch âm hôm nay.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9 là thứ bảy ngày 30.8, theo lịch âm hôm nay nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử thử.

Chi tiết lịch âm hôm nay 30.8: Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm qua, người Việt vừa trải qua thứ sáu ngày 29.8, nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử thử và còn được gọi là ngày Thất tịch. Ngày này gắn liền với câu chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Lịch nghỉ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài từ thứ bảy ngày 30.8 đến hết thứ ba ngày 2.9 dương lịch. Trong đó có 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo luật và 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật), tổng cộng 4 ngày.

Như vậy theo lịch âm, kỳ nghỉ này kéo dài từ ngày mùng 8 tháng 7 (ngày Tân Mùi, tháng Giáp Thân) đến hết ngày 11 tháng 7 (ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Thân).

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 nằm trong tiết Xử thử, một trong 24 tiết khí trong năm. Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Chi tiết lịch âm hôm nay 30.8: Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 2.

Chi tiết lịch âm hôm nay 30.8

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xử thử có ý nghĩa là "mưa ngâu", đánh dấu khoảng thời gian kết thúc nóng bức, cho thấy sự chuyển giao từ mùa hè sang mùa thu, khi nhiệt độ bắt đầu giảm và không khí trở nên dễ chịu hơn so với những ngày hè trước đó.

Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử

