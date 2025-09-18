Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự kiến tăng mức quà tết 2026 tặng người lao động

Thu Hằng
Thu Hằng
18/09/2025 16:04 GMT+7

Dự kiến, giá trị quà tết cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ 1 - 1,5 triệu đồng/người, cao hơn so với mức tối đa 1 triệu đồng của năm 2025.

Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa có tờ trình kế hoạch chăm lo tết 2026 cho đoàn viên, người lao động.

Tăng mức quà tết 2026 cho người lao động - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà tết cho người lao động

ẢNH: H.NGUYỄN

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguồn lực và đối tượng chăm lo tết dự kiến lớn hơn các năm trước. Các hoạt động được tổ chức thể hiện dấu ấn, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Điểm mới của quà tết năm 2026 là giá trị quà tết từ 1 - 1,5 triệu đồng/người, cao hơn so với mức tối đa 1 triệu đồng của năm 2025.

Một nội dung mới nữa là việc tổ chức "Bữa cơm tất niên công đoàn" ngay tại cơ sở cho người lao động. Với giá trị 70.000 đồng/suất từ nguồn công đoàn, cộng thêm xã hội hóa từ doanh nghiệp, địa phương, bữa cơm này hứa hẹn trở thành dịp để đoàn viên, công nhân sum họp, sẻ chia và cảm nhận sự gắn kết.

Ngoài trao quà trực tiếp, Tổng LĐLĐ Việt Nam còn triển khai nhiều hoạt động quy mô lớn như: "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" tổ chức trực tiếp tại Hà Nội hoặc TP.HCM, với những hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, thậm chí "0 đồng"; "Chợ Tết Công đoàn" trực tuyến, phát 300.000 voucher mua sắm (tăng thêm 100.000 so với năm 2025); hỗ trợ vé xe, vé tàu, vé máy bay để đưa hàng vạn lao động về quê đón tết; "Tết Sum vầy" tại các địa phương, khu công nghiệp, gắn với các hoạt động văn hóa - thể thao, khám sức khỏe, tư vấn pháp luật miễn phí…

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra trong bối cảnh gắn với nhiều sự kiện, nhiệm vụ quan trọng như: thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; là năm kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, 140 năm Ngày quốc tế Lao động 1.5, cùng nhiều sự kiện quan trọng khác.

Đây là thời điểm cả nước bước vào giai đoạn mới với kỳ vọng tăng trưởng cao. Trong bối cảnh đó, chăm lo tết cho người lao động không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lời cam kết chính trị - xã hội của công đoàn.

Kế hoạch tết 2026 được xây dựng trên phương châm: "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui tết". Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: "Mỗi đoàn viên, người lao động dù xa quê vẫn có một cái tết trọn vẹn, ấm áp, có niềm vui và sự sẻ chia từ công đoàn".

Ông Nguyễn Đình Khang cũng yêu cầu các đơn vị, ngành cân đối, phân bổ cán bộ công đoàn cấp tỉnh cùng xuống cơ sở tham dự bữa cơm tất niên, tăng giao lưu, động viên người lao động trước khi vào ca làm đầu năm mới. Đồng thời, khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, đảm bảo làm thật tốt và tạo ấn tượng từ cơ sở.

