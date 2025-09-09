Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chính thức nhận đăng ký mua vé tàu tập thể tết 2026

Hà Mai
Hà Mai
09/09/2025 18:16 GMT+7

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải đường sắt) vừa thông báo bắt đầu tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tàu tập thể Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, số lượng đăng ký tối thiểu cho mỗi lượt đi hoặc lượt về là từ 5 vé trở lên. Thời gian tiếp nhận danh sách đăng ký kéo dài từ nay đến 15 giờ ngày 14.9. Dự kiến, vé tàu tập thể sẽ được mở bán từ 8 giờ ngày 15.9 và kết thúc vào ngày 19.9.

Chính thức nhận đăng ký mua vé tàu tập thể tết 2026- Ảnh 1.

Vé tàu tập thể sẽ được mở bán từ 8 giờ ngày 15.9

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối tượng được đăng ký mua vé tập thể gồm: Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; cùng các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Khi đăng ký mua vé tàu tập thể, tổ chức, cá nhân cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt. Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của từng người đi tàu, gồm: Họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân.

Các loại giấy tờ hợp lệ có thể sử dụng để đăng ký gồm căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang, thẻ Đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ Đảng viên, thẻ Đoàn viên, giấy phép lái xe ô tô - mô tô, hoặc giấy chứng nhận thuộc diện chính sách xã hội.

Các đơn vị có nhu cầu mua vé tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm, Đà Lạt để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký.

Thời gian mở bán vé tàu tết 2026 cho cá nhân sẽ được công bố sau.

