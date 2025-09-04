Mở bán trước 5 tháng, giá vé máy bay tết vẫn cao hơn năm trước

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vừa thông báo chính thức mở bán sớm vé máy bay Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2.2 - 3.3.2026 (tức từ 15 tháng chạp đến hết ngày 15 tháng giêng âm lịch), với tổng số hơn 3,5 triệu ghế được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

ẢNH: VNA

Theo đó, từ 3.9, hành khách có thể mua vé tết 2026 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hay các đại lý chính thức của Vietnam Airlines.

Như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc... Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM tăng gần 18%, đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9 - 13% so với cùng kỳ.

Song song, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore…, đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp tết.

Để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Dịp tết 2026, tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến. Việc khai thác thêm khung giờ này giúp tối ưu năng lực vận hành, giảm áp lực ban ngày và tạo sự linh hoạt hơn cho hành khách.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt. Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp tết.

Trước đó, từ 28.8, hãng hàng không Vietjet cũng đã mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3.2 - 2.3.2026. Trong ngày đầu tiên mở bán, Vietjet thông tin giá vé từ TP.HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá vé từ 1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Giá vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… từ 1,610 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), đáp ứng nhu cầu du xuân và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm mới của du khách những ngày xuân.

Tuy nhiên, theo khảo sát sơ bộ của Thanh Niên, ngay khi vừa mở bán, giá vé Tết Nguyên đán trên một số đường bay "hot" của 2 hãng hàng không đã neo ở mức rất cao.

Đơn cử, chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 14.2.2026 (27 tháng chạp âm lịch) các chuyến bay đêm của Vietjet có giá thấp nhất hơn 3,1 triệu đồng/chiều. Hầu hết các chuyến bay trong ngày từ sáng đến chiều đều "neo" ở mức gần 3,7 triệu đồng/chiều.

Dù chưa công bố chính thức mở bán vé tết nhưng khách hàng cũng đã có thể đặt các chuyến bay cùng chặng, cùng ngày của Bamboo Airways và Vietravel Airlines với giá kịch trần hơn 3,83 triệu đồng/chiều, ngang ngửa mức giá vé của Vietnam Airlines - 3,86 triệu đồng/chiều.

So sánh với cùng thời điểm mở bán năm ngoái, vé Tết Nguyên đán 2026 chặng TP.HCM ra Hà Nội những ngày cao điểm của các hãng bay đều điều chỉnh cao hơn từ 100.000 - 200.000 đồng/chiều.

Tương tự, các chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Đà Nẵng ngày 27 tết (14.2) cũng cũng phủ kín mức giá phổ thông thấp nhất gần 2,5 triệu đồng/chiều, hạng thương gia hơn 4,8 triệu đồng/chiều. Trên chặng này, cùng ngày, khách hàng nếu chọn bay của hãng Vietjet giá cũng dao động từ hơn 2,2 - hơn 2,3 triệu đồng/chiều.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời lưu ý chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của hãng nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm.