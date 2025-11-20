Người dân vùng ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên cũ kêu cứu 'có thai phụ và người già'

Nhiều hộ leo lên mái nhà chờ cứu ở vùng lũ Phú Yên, Khánh Hòa cũ

Sáng 20.11, nhiều khu vực vùng ngập lụt Phú Yên, Khánh Hòa cũ tiếp tục chìm trong lũ dữ, hàng loạt hộ dân kêu cứu trong tuyệt vọng.

Tại thôn Trung Nam (xã Diên Toàn cũ, Diên Khánh), hơn 10 hộ đang bị cô lập, nước dâng sát trần nhà và không còn chỗ tránh; sóng điện thoại mất hoàn toàn khiến người dân không thể liên lạc cứu hộ.

Liên lạc qua số điện thoại bạn đọc cung cấp 0982450728, anh Trần Minh Khánh (37 tuổi) cho biết gia đình anh và các hộ xung quanh đã thức trắng nhiều đêm vì lo sợ, trong nhà có người già không thể di chuyển, nước tiếp tục dâng nhanh trong khi trời vẫn đang mưa. "Không thể sinh hoạt và thức đêm từ hôm qua đến nay. Hiện, nước đã dâng đến trần nhà", anh Khánh nói

Ở thôn Tây, xã Vĩnh Phương (Nha Trang), anh Nguyễn Hồng Phấn cầu cứu khi nhà vợ anh có cụ bà 95 tuổi không thể đi lại; nước đã vào 2/3 căn nhà, người dân buộc phải tháo tôn leo lên mái tránh lũ. Nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến ca nô cứu hộ không thể tiếp cận, điện bị cúp hoàn toàn. Anh cung cấp các số điện thoại: 0911641081, 0382852617 và 0984027376.

Khi phóng viên Thanh Niên liên lạc qua các số điện thoại trên, ông Nguyễn Trí Trọng (65 tuổi) run rẩy cho biết cả gia đình phải trú tạm trên ghe và bàn vì nước ngập đến cổ, trong khi cụ bà 95 tuổi trong nhà lại bị gãy chân.

Nhiều người dân trèo lên mái nhà chờ cứu hộ ẢNH: REVIEW PHÚ YÊN

Tại thôn Mỹ Trung (xã Hòa Thịnh Tây Hòa, Phú Yên cũ), anh Nguyễn Văn Cường cho biết gia đình 5 người (4 người lớn, 1 bé 9 tháng tuổi) đang mắc kẹt trên mái tôn, rất cần cứu hộ (số điện thoại: 0354956114). Sau đó, anh báo đã được hỗ trợ, nhưng nhiều hộ xung quanh vẫn ngập sâu và chưa tiếp cận được lực lượng cứu hộ.

Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết: "Nước ngập khoảng 4 mét, gác lửng không ở được nên chúng tôi phải lên nóc nhà. Tôi đang che bạt cùng người nhà, nhưng chưa thấy cứu hộ. Hàng xóm xung quanh cũng leo lên nóc hết rồi".

Nước lũ lên nhanh, một số hộ dân phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) không kịp trở tay, phải leo lên mái nhà chờ ứng cứu ẢNH: N.L

Nhiều hộ dân cầu cứu nhưng không liên lạc được

Bạn đọc Ngọc Duy Nguyễn gửi tin nhắn khẩn: "Cứu với! Nhà em có 15 người, có bà bầu 8 tháng, trẻ nhỏ và cụ 90 tuổi. Địa điểm ở tổ 3, Võ Dõng, tây Nha Trang (gần làng nướng Vườn Xanh). Số điện thoại 0903192753". Tuy nhiên, phóng viên không liên lạc được.

Bạn đọc Phung Mol khẩn thiết nhắn: "Xin cứu hộ giúp bà con Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông. Ngập nặng, thiếu lương thực, nước lút mái rồi".

Chị Kim Huyền Hồng báo thông tin người thân tại 19 hương lộ 45, Diên Phú, Diên Khánh (thôn 1, xã Diên Điền mới). Gia đình mắc kẹt gồm: 15 người lớn, 6 trẻ em dưới 5 tuổi. Nước ngập đến ngực, phải leo lên mái nhưng gia đình không có áo phao và không liên lạc được cứu hộ. Chị nhắn kèm số điện thoại 0333143429, nhưng phóng viên không liên lạc được.

Bạn đọc Phương Lưu gửi vội: "Cứu với ạ! Cảnh Phước - Hòa Tân Đông, Đông Hòa, Phú Yên. Dân sắp hết trụ nổi rồi".

Anh Phú Khánh (Phu Khanh La) báo: "Cứu giùm gia đình em ở chợ Phước Khánh, đội 3 thôn Phước Khánh, gần chùa Phước Nguyên, Hòa Trị cũ", kèm 3 số điện thoại: 0825575767, 0915840597, 0965681200. Tuy nhiên phóng viên Báo Thanh Niên không liên lạc được.

Bạn đọc Nguyễn Tiến thông tin tại 17, tổ 16, Thanh Minh 2, Diên Lạc: "Nhà có 3 người già, nước dâng đến ngực. Điện thoại của bà chị hết pin rồi".

Nước lũ ở Phú Yên cũ lên nhanh ẢNH: REVIEW PHÚ YÊN

Ở xóm Lưu (Nam Bình 1, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên cũ), bà Lưu Thị Hằng cho biết cả xóm bị cô lập từ trưa 19.11, người già và trẻ nhỏ phải dầm mưa trên mái nhà suốt đêm. Các số điện thoại: 0985907275, 0983468373, 0364118981, phóng viên đều không thể gọi được.

Chị Ngọc Thủy cầu cứu từ 5/16 Gò Cây Sung, Nha Trang: "Trong nhà có 4 người lớn, 5 trẻ nhỏ, số liên lạc 0818388319 (Bửu)".

Khi phóng viên gọi theo số bạn đọc cung cấp, anh Vũ (33 tuổi) cho biết: "Nước chỉ còn cách mái nhà 50 cm, khu vực anh khoảng 20 người đã phải sơ tán sang nhà cao tầng kế bên để tránh lũ".

Anh Bửu cho biết thêm, nhóm sơ tán tạm thời đã ổn nhưng chưa thấy cứu hộ đến. Anh lo lắng: "Nếu tối nước lên ngập sang tầng 2 thì tôi và mọi người không biết phải làm sao".

Cập nhật lúc 10 giờ ngày 20.11, tại thôn Phú Mỹ, Hòa Thịnh (Tây Hòa, Phú Yên), chị Nguyễn Thị Trà My cho biết đã thấy cano cứu hộ đến sơ tán người dân khỏi vùng lũ.

Sau đây là một số điện thoại được chia sẻ về cứu nạn cứu hộ. Báo Thanh Niên chuyển tải với hy vọng bà con cần đến để gọi.

Song, theo ghi nhận, vùng ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên cũ rất rộng, mức độ nghiêm trọng. Nhiều nơi bị cúp điện, mất sóng điện thoại kéo dài nên rất có thể có số không liên lạc được.