Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM nghĩa tình, giúp ngay vùng ngập lụt Phú Yên cũ

Phan Diệp
Phan Diệp
21/11/2025 13:42 GMT+7

12 giờ, ngày 21.11, đúng 1 ngày sau lời kêu gọi bạn bè ở TP.HCM gom đồ cứu trợ quê hương ở vùng lũ tỉnh Đắk Lắk đang bị ngập lụt, anh Công Nguyên nhận được khoảng 7 tấn thực phẩm, quần áo...

Sáng 21.11, khu vực nhà cộng đồng của chung cư Saigon Gateway trên đường Võ Nguyên Giáp có hơn chục người tất bật phân loại, đóng gói thực phẩm để gửi về vùng ngập lụt khu vực Phú Yên cũ, tỉnh Đắk Lắk.

Mì gói, bánh, sữa, nước suối và cả quần áo... được người dân từ khắp nơi mang đến. Có người tặng 1 thùng mì, có người vài thùng sữa... những món quà tuy nhỏ, nhưng gom góp lại chất đầy ắp cả chiếc xe tải lớn.

Anh Công Nguyên (sáng lập hệ thống trường mầm non Tatuschool Montessori ở TP.HCM), người khởi xướng quyên góp nhu yếu phẩm gửi về khu vực Phú Yên cũ cho biết mấy ngày qua rất sốt ruột, lo lắng cho ba mẹ già và bà con quê nhà.

Vì thế, hôm qua, anh bắt đầu kêu gọi bạn bè ở TP.HCM tặng nhu yếu phẩm để cứu trợ kịp thời người dân vùng ngập lụt. Sau đúng 1 ngày, anh Nguyên quyên góp được khoảng 7 tấn hàng hóa, trong đó có thực phẩm và quần áo, cục sạc dự phòng...

TP.HCM nghĩa tình, giúp ngay vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 1.

Cư dân chung cư Saigon Gateway tập trung phân loại thực phẩm đêm 20.11

Ảnh: NVCC

TP.HCM nghĩa tình, giúp ngay vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 2.

Bánh, mì gói, sữa... được chia thành từng túi nhỏ tặng người dân vùng ngập lụt

Ảnh: Phan Diệp

TP.HCM nghĩa tình, giúp ngay vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 3.

Những gói sữa được chia thành từng phần để tiện trao tặng

Ảnh: Phan Diệp

Chuyến hàng đầu tiên được anh Nguyên trực tiếp chuyển về khu vực Phú Yên cũ trong buổi trưa, ngày 21.11. Thực phẩm thiết yếu như bánh, sữa, mì gói và pin dự phòng, quần áo mới sẽ được ưu tiên vận chuyển trước. Chuyến thứ 2 sẽ chở quần áo cũ, gạo và các vật dụng quyên góp được.

Anh Nguyên dự định tập kết hàng hóa ở khu vực TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, sau đó chia nhỏ chuyển đến bà con các khu vực bị ngập sâu trong mấy ngày qua.

Chị Thùy Trang (47 tuổi), một nhân viên làm việc tại chung cư Saigon Gateway cho biết: "Tôi rất xúc động khi thấy tình cảm của bà con ở TP.HCM hướng về vùng lũ, đặc biệt là những người quê Phú Yên, họ rất lo lắng cho người thân ở ngoài đó. Từ hôm qua đến nay, tôi cùng phụ giúp cư dân ở đây phân loại, đóng gói thực phẩm".

TP.HCM nghĩa tình, giúp ngay vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 4.

Mì gói, nước suối... là quà của ban quản lý chung cư Thủ Thiêm Garden gửi về vùng lũ

Ảnh: Phan Diệp

TP.HCM nghĩa tình, giúp ngay vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 5.

Xúc động những bộ quần áo được đóng gói cẩn thận

Ảnh: Phan Diệp

Cách đó khoảng 6 km, chung cư Thủ Thiêm Garden trên đường Liên Phường cũng có rất nhiều hàng hóa ủng hộ người dân vùng ngập lụt. Một bảo vệ ở đây cho biết, nhiều người đã mang đến đây mì gói, nước suối, sữa... 

Đặc biệt, người bảo vệ này rất xúc động khi thấy những túi quần áo được đóng gói chắc chắn chuyển đến, ông nói: "Mọi người cẩn thận lắm, họ ghi rõ các loại quần áo, có đồ dành cho trẻ sơ sinh, trẻ em, quần áo vải nỉ để giữ ấm...".

Anh Công Nguyên chia sẻ, ngoài sự đóng góp bạn bè, người quen, cư dân nơi đây cũng ủng hộ những món quà thiết yếu. Đặc biệt là ban quản lý chung cư cũng tặng thêm mì tôm, nước suối...

"Tất cả sẽ được chuyển đến tận tay bà con", anh Nguyên nói, rồi lên xe, mang theo hàng hóa, tấm lòng của mọi người ở TP.HCM hướng về vùng lũ.

Tin liên quan

Chuyến xe cứu trợ lao vào rốn lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho các đoàn đến sau

Chuyến xe cứu trợ lao vào rốn lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho các đoàn đến sau

Rạng sáng 21.11, chuyến xe của nhóm cứu hộ Ghềnh Chè từ Thái Nguyên đã chính thức có mặt tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Tuy nhiên, hành trình đến với tâm lũ này không dễ dàng. Dưới đây là kinh nghiệm của nhóm dành cho những đoàn cứu hộ đến sau.

Website cứu trợ khẩn cấp ra mắt, kết nối người dân vùng ngập lụt và nhà hảo tâm

Quốc lộ 1 tê liệt ở Đắk Lắk: Hàng ngàn xe 'nằm đường' vì lũ lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

Ngập lụt Đắk Lắk cứu trợ vùng ngập lụt Cứu trợ thực phẩm mì gói Phú Yên ngập sâu TP.HCM nghĩa tình ngập lụt Phú Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận