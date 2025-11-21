TP.HCM nghĩa tình, giúp ngay vùng ngập lụt Phú Yên cũ

Sáng 21.11, khu vực nhà cộng đồng của chung cư Saigon Gateway trên đường Võ Nguyên Giáp có hơn chục người tất bật phân loại, đóng gói thực phẩm để gửi về vùng ngập lụt khu vực Phú Yên cũ, tỉnh Đắk Lắk.

Mì gói, bánh, sữa, nước suối và cả quần áo... được người dân từ khắp nơi mang đến. Có người tặng 1 thùng mì, có người vài thùng sữa... những món quà tuy nhỏ, nhưng gom góp lại chất đầy ắp cả chiếc xe tải lớn.

Anh Công Nguyên (sáng lập hệ thống trường mầm non Tatuschool Montessori ở TP.HCM), người khởi xướng quyên góp nhu yếu phẩm gửi về khu vực Phú Yên cũ cho biết mấy ngày qua rất sốt ruột, lo lắng cho ba mẹ già và bà con quê nhà.

Vì thế, hôm qua, anh bắt đầu kêu gọi bạn bè ở TP.HCM tặng nhu yếu phẩm để cứu trợ kịp thời người dân vùng ngập lụt. Sau đúng 1 ngày, anh Nguyên quyên góp được khoảng 7 tấn hàng hóa, trong đó có thực phẩm và quần áo, cục sạc dự phòng...

Cư dân chung cư Saigon Gateway tập trung phân loại thực phẩm đêm 20.11 Ảnh: NVCC

Bánh, mì gói, sữa... được chia thành từng túi nhỏ tặng người dân vùng ngập lụt Ảnh: Phan Diệp

Những gói sữa được chia thành từng phần để tiện trao tặng Ảnh: Phan Diệp

Chuyến hàng đầu tiên được anh Nguyên trực tiếp chuyển về khu vực Phú Yên cũ trong buổi trưa, ngày 21.11. Thực phẩm thiết yếu như bánh, sữa, mì gói và pin dự phòng, quần áo mới sẽ được ưu tiên vận chuyển trước. Chuyến thứ 2 sẽ chở quần áo cũ, gạo và các vật dụng quyên góp được.

Anh Nguyên dự định tập kết hàng hóa ở khu vực TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, sau đó chia nhỏ chuyển đến bà con các khu vực bị ngập sâu trong mấy ngày qua.

Chị Thùy Trang (47 tuổi), một nhân viên làm việc tại chung cư Saigon Gateway cho biết: "Tôi rất xúc động khi thấy tình cảm của bà con ở TP.HCM hướng về vùng lũ, đặc biệt là những người quê Phú Yên, họ rất lo lắng cho người thân ở ngoài đó. Từ hôm qua đến nay, tôi cùng phụ giúp cư dân ở đây phân loại, đóng gói thực phẩm".

Mì gói, nước suối... là quà của ban quản lý chung cư Thủ Thiêm Garden gửi về vùng lũ Ảnh: Phan Diệp

Xúc động những bộ quần áo được đóng gói cẩn thận Ảnh: Phan Diệp

Cách đó khoảng 6 km, chung cư Thủ Thiêm Garden trên đường Liên Phường cũng có rất nhiều hàng hóa ủng hộ người dân vùng ngập lụt. Một bảo vệ ở đây cho biết, nhiều người đã mang đến đây mì gói, nước suối, sữa...

Đặc biệt, người bảo vệ này rất xúc động khi thấy những túi quần áo được đóng gói chắc chắn chuyển đến, ông nói: "Mọi người cẩn thận lắm, họ ghi rõ các loại quần áo, có đồ dành cho trẻ sơ sinh, trẻ em, quần áo vải nỉ để giữ ấm...".

Anh Công Nguyên chia sẻ, ngoài sự đóng góp bạn bè, người quen, cư dân nơi đây cũng ủng hộ những món quà thiết yếu. Đặc biệt là ban quản lý chung cư cũng tặng thêm mì tôm, nước suối...

"Tất cả sẽ được chuyển đến tận tay bà con", anh Nguyên nói, rồi lên xe, mang theo hàng hóa, tấm lòng của mọi người ở TP.HCM hướng về vùng lũ.