Đời sống

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống

Hoài Nhiên - Dương Quỳnh Trang
22/11/2025 04:40 GMT+7

Giữa biển nước ngập lụt mênh mông ở Phú Yên cũ (Đắk Lắk), những chuyến cứu trợ của các nhóm thiện nguyện giúp nhiều hộ dân bị cô lập, đói rét trong lũ.

Từ sáng đến tối 21.11, các thành viên Hội thiện nguyện đom đóm Phú Yên đã không ngừng nỗ lực xuyên lũ cứu trợ ở Phú Yên cũ. Họ đã dầm mưa, lội nước, băng qua những đoạn dòng chảy xiết để mang lương thực đến những khu vực bị cô lập.

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống- Ảnh 1.

Hội thiện nguyện đom đóm Phú Yên cứu trợ cho người dân vùng lũ tại tỉnh Phú Yên cũ

ẢNH: HỘI THIỆN NGUYỆN ĐOM ĐÓM PHÚ YÊN

Chia sẻ trên mạng xã hội, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, sáng 21.11, mưa vẫn không dứt, nước lũ duy trì ở mức cao, nhiều hộ dân ở các khu vực trũng thấp vừa run lạnh vì ngâm nước nhiều giờ, vừa cạn kiệt lương thực. Dọc tuyến tránh quốc lộ 1 gần như chìm trong biển nước, nhiều người dân đứng chờ để nhận mì, cơm, nước uống.

Các thành viên lội nước liên tục từ sáng đến tối. Càng đi sâu vào những khu vực bị cô lập, họ càng ghi nhận cảnh bà con thiếu đói, nhiều căn nhà bị nước nhấn chìm đến tận mái.

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống- Ảnh 2.

Các thành viên thiện nguyện tất bật sắp xếp từng phần lương thực cứu trợ gửi đến bà con

ẢNH: HỘI THIỆN NGUYỆN ĐOM ĐÓM PHÚ YÊN

Trong buổi sáng, nhóm phối hợp đoàn thiện nguyện của chùa Phước Thiện (TP.Đà Nẵng) tiếp cận hàng chục căn nhà chỉ còn lộ phần mái, hỗ trợ gạo, mì, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân mắc kẹt ở khu vực gần xóm chùa Minh Đức.

Buổi chiều, nhóm tiếp tục di chuyển đến thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ. Nhóm cho biết, đây là khu vực ngập rất sâu, người dân bị thiệt hại nặng nề, có trường hợp tử vong; nhiều trâu, bò chết bị cũng bị cuốn trôi. 

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống- Ảnh 3.

Nhiều gia súc chết trôi nổi giữa dòng lũ

ẢNH: HỘI THIỆN NGUYỆN ĐOM ĐÓM PHÚ YÊN

Khi xe cứu trợ xuất hiện, hàng chục người dân chạy theo trong tình trạng đói lả, quần áo ướt sũng, run lên vì lạnh, mong được nhận cơm, nước uống và quần áo khô.

Chiều tối 21.11, các thành viên nhóm thiện nguyện quay lại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) để tiếp tục phát cơm nóng cho bà con.

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống- Ảnh 4.

Cụ bà bật khóc khi nhận hàng cứu trợ

ẢNH: HỘI THIỆN NGUYỆN ĐOM ĐÓM PHÚ YÊN

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống- Ảnh 5.

Hội thiện nguyện đom đóm Phú Yên gửi những phần cơm nóng cho bà con

ẢNH: HỘI THIỆN NGUYỆN ĐOM ĐÓM PHÚ YÊN

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống- Ảnh 6.

Hội thiện nguyện đom đóm Phú Yên nỗ lực băng qua dòng lũ để tiếp cận các khu vực bị cô lập

ẢNH: HỘI THIỆN NGUYỆN ĐOM ĐÓM PHÚ YÊN

Cứu trợ ngập lụt Phú Yên cũ, người dân đói lả xin cơm, nước uống- Ảnh 7.

Hội thiện nguyện đom đóm Phú Yên gửi những phần cơm nóng cho bà con

ẢNH: HỘI THIỆN NGUYỆN ĐOM ĐÓM PHÚ YÊN

