Công an tỉnh Đắk Lắk xin quần áo giúp dân vùng ngập lụt thương tâm

Ngày 21.11, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ra công văn, khẩn thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng chung tay thực hiện đợt vận động quyên góp quần áo cứu trợ khẩn cấp, nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi người góp ít nhất 1 bộ quần áo (cũ hoặc mới), yêu cầu sạch sẽ và được gói cẩn thận.

Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk cõng người già ra khỏi vùng lũ, di chuyển đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC PHÚ

Theo đó, quần áo quyên góp sẽ được tập hợp về địa điểm: Số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột (trụ sở Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1).

Đầu mối tiếp nhận: Liên hệ qua Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, thông qua Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp.

Cần quyên góp ngay để kịp thời vận chuyển cứu trợ người dân bị ngập lụt vào buổi sáng 22.11. Quần áo cần được phân loại cẩn thận, đóng vào thùng/bao (mỗi túi/bao nên chứa khoảng 3 - 5 bộ cả đồ người lớn và trẻ em.

Lực lượng công an, cứu nạn cứu hộ cứu trẻ em khỏi vùng cô lập ẢNH: NGỌC PHÚ

Tại Đắk Lắk, lực lượng quân đội, công an và biên phòng huy động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện để sơ tán người dân và tiếp cận các điểm ngập sâu. Tuy nhiên, dòng chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Khi nước lũ dâng lên từng phút, trước lời kêu cứu của dân, công an các xã, phường: Xuân Lộc, Tuy Hòa, Sông Cầu... lập tức huy động tất cả những gì có thể để hỗ trợ bà con ngập lụt.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, các chiến sĩ đã thực hiện cuộc chạy đua với thời gian, nơi mỗi phút giây đều có thể đánh đổi bằng sinh mạng.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, 11 giờ 24 phút ngày 21.11, bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, lực lượng đã vượt sông, băng qua những khu vực hiểm trở để tiếp cận và tốc lực cứu nạn, cứu hộ, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho người dân tại khu vực cầu Bến Củi, xã Hòa Thịnh.

Công an xã Tuy Hòa dỡ mái ngói cứu người già trong lũ dữ, nhà ngập nặng ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG TUY HÒA

Còn công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn được cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh thực hiện tốc lực.

Lực lượng công an đã phối hợp tiếp cận, giải cứu thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt, bao gồm cả các thành viên trong cùng một gia đình và những người phải trú tránh trên mái nhà, ngọn cây...

Người dân nuôi thủy sản trên đầm Cù Mông mất trắng

Tại xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) lực lượng công an, xã đội, và Đội cứu nạn cứu hộ tỉnh tại xã Xuân Lộc đã lập tức triển khai phương tiện, ôm lấy người già, cõng trẻ nhỏ, dìu phụ nữ ra khỏi khu vực ngập sâu.

Sự có mặt kịp thời của họ biến nỗi sợ hãi thành hơi ấm an toàn, lực lượng duy trì hoạt động cứu hộ 24/24 giờ.

Lực lượng Công an xã Xuân Lộc, người dân của xã cùng nhau vệ sinh trong ngập lụt ẢNH: NGỌC PHÚ

Công an xã Xuân Lộc cho biết, trên địa bàn xã có 2 thôn với khoảng 1.000 hộ bị ngập lụt và thiệt hại thủy sản nặng nề trên đầm Cù Mông, bà con mất trắng.

Công an tỉnh Đắk Lắk dùng drone cứu dân giữa lũ dữ

Để cứu hộ hiệu quả, lực lượng công an tận dụng tối đa công nghệ.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trưa 21.11, Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk sử dụng máy bay không người lái (drone) để cứu sống anh Phạm Văn Trường (ở xã Vụ Bổn) bị lũ cuốn trôi và lật thuyền khi đang đánh cá trên sông Krông Pắc.

Lực lượng công an túc trực xuyên đêm để vận chuyển, tập kết nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống, tiếp tế đến tận tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Các đơn vị công an, quân đội phối hợp cảnh sát giao thông đường thủy, đã dùng ca nô, ghe thuyền, dùng dây di chuyển băng qua những dòng nước dữ để đưa thực phẩm thiết yếu đến tận tay bà con vùng cô lập hoặc cứu bà con ra khỏi vùng lũ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lớn từ ngày 15 - 20.11 đã đẩy mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch vượt mức lịch sử, làm ngập diện rộng ở 34 xã, phường.

Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, hàng chục ngàn hộ bị ảnh hưởng, hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

Toàn tỉnh đã ghi nhận 19 người tử vong và 6 người mất tích; nhiều tuyến điện, viễn thông và hạ tầng thiết yếu bị tê liệt. Hàng nghìn héc ta cây trồng và vật nuôi bị cuốn trôi, trường học và trạm y tế bị cô lập trong tình trạng thiếu điện.

Nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai cũng ngập lụt, chìm trong biển nước từ tối 19.11, người dân cầu cứu khi giao thông bị chia cắt, phương tiện liên lạc mất sóng.