Quy Nhơn ngập lụt: Khổ sở sau đêm ‘chỉ kịp leo lên mái nhà’

Sau đêm chạy lũ, người dân trở về trong cảnh tan hoang, nhiều người thở dài: "Một đêm thôi mà cuộc sống đổi khác hoàn toàn". Qua những ngày ngập lụt, để lại cả vùng quê chìm trong bùn đất, những nếp nhà bật tung, đồ đạc ngổn ngang.

Nước vừa rút, bùn đã phủ kín cả làng sau trận lũ lịch sử

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 21.11, không khí nặng trĩu phủ lên tổ 12, khu vực 2, P.Quy Nhơn Đông (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ). Sau đêm lũ lịch sử, người dân hầu như kiệt sức, vừa dọn bùn non vừa nhặt từng món đồ còn sót lại.

Khu vực 2, P.Quy Nhơn Đông nhếch nhác sau lũ ẢNH: HẢI PHONG

Chỉ trong vài giờ đêm 19 rạng sáng 20.11, nước lũ bất ngờ dâng cao, cuốn phăng mọi thứ trong nhà. Hàng ngàn căn nhà chìm trong biển nước. Lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm di dời người dân, mang theo từng gói mì, chai nước để họ cầm cự trong những giờ sinh tử.

Đến sáng 21.11, khi trở về sau lũ lịch sử, nhiều gia đình chết lặng. Bùn phủ kín nền nhà, tường loang lổ, nệm gối ướt sũng, tủ lạnh, tivi hư hỏng. Nhiều nhà không còn nổi một bộ quần áo khô để mặc. "Một đêm thôi mà cuộc sống của chúng tôi đổi khác hoàn toàn", người dân chỉ biết thở dài.

Ông Hồ Văn Ân (70 tuổi, khu vực 2, P.Quy Nhơn Đông) vẫn run giọng khi đứng giữa căn nhà từng là niềm tự hào vì cao nhất khu vực. Thế nhưng lũ lịch sử vẫn nuốt trọn, nước ngập sâu 1,5 - 2 m.

Ông Hồ Văn Ân đang dọn dẹp nhà cửa ẢNH: HẢI PHONG

"Nhà tôi cao nhất vùng này mà cũng không thoát. Nước đổ về nhanh đến mức không kịp trở tay, đồ đạc nổi lềnh bềnh, đồ điện coi như hư hết. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thấy cảnh này", ông Ân nói.

Không còn một bộ đồ khô sau trận lũ lịch sử

Cách đó vài căn, ông Trần Văn Tiến (62 tuổi) đang nhặt từng món đồ còn vớt được trong căn nhà nồng mùi ẩm mốc.

Ông nhớ rõ thời điểm dòng nước ập vào khoảng 22 giờ: "Nước lên mạnh lắm. Đến khuya là ngập sạch. Tới 2 - 3 giờ sáng đội cứu hộ mới đưa gia đình tôi qua nhà cháu trú tạm. Đồ đạc bỏ lại hết, hư hết. Điện cúp, nước sạch không có. Vài ngày nay sống nhờ đội cứu trợ mang thức ăn đến".

Ông Trần Văn Tiến nhặt từng món đồ còn vớt được trong căn nhà nồng mùi ẩm mốc ẢNH: HẢI PHONG

Không xa đó, ông Nguyễn Văn Thừa (52 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi nước ào vào, ông chỉ kịp leo lên nóc nhà, ôm xà gồ để tránh dòng nước đang dâng cuồn cuộn.

"Lúc đầu tưởng lên tầm 1 m thôi, ai ngờ lên nhanh kinh khủng. Ngập gần tới nóc nhà luôn. Đồ đạc nổi lềnh bềnh, không kịp cứu gì hết. Từ nhỏ tới giờ mới thấy lũ lịch sử như vầy", ông Thừa kể.

Nhiều vật dụng của gia đình ông Nguyễn Văn Thừa hư hỏng do ngập lũ ẢNH: HẢI PHONG

Ngay cạnh đó, ông Lê Ngô (64 tuổi) chỉ biết lắc đầu: "Nước lên tới đâu kê đồ tới đó mà vẫn không kịp. Chỉ nhận được ít đồ ăn cứu trợ chứ nước lên nhanh quá. Đến chiều qua mới rút được chút để mà dọn. Đúng là trận lũ lịch sử".

Trong một góc nhà đầy bùn, ông Nguyễn Nhi (55 tuổi) đứng thẫn thờ bên chiếc giường gỗ đã mục nước. Từng trải qua nhiều mùa lũ nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như lần này.

"Ngày trước lũ chỉ ngang đầu gối. Năm nay ngập hơn đầu người. Tôi kê bàn ghế, giường để chèn cửa cũng không ăn thua. Nước ập vô một cái là mọi thứ trôi sạch. Quần áo ướt hết, giờ chỉ mặc đồ ướt để dọn dẹp. Thiệt hại nhiều lắm", ông Nhi nhìn quanh căn phòng đổ nát.

Chạy lũ trở về, nhiều vật dụng trong nhà người dân Quy Nhơn chỉ còn đống đổ nát ẢNH: HẢI PHONG

Dù mệt nhoài, người dân Quy Nhơn vẫn đang cố gắng gượng dậy sau trận lũ lịch sử. Từng nhóm hàng xóm cùng nhau quét bùn, khiêng đồ, lau chùi những gì còn có thể cứu.

Ngoài đường, lực lượng hỗ trợ vẫn túc trực, mang nước sạch, nhu yếu phẩm, giúp người dân khắc phục hậu quả. Sau một đêm mà ai cũng gọi là "kinh hoàng nhất trong đời", điều còn lại rõ nhất chính là tình người, thứ giúp cả vùng quê đứng dậy từ trong bùn đất.