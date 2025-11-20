Quy Nhơn ngập lụt: Hỗ trợ tiền giúp hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng

Sáng 20.11, trước diễn biến mưa lũ phức tạp khiến phố biển Quy Nhơn ngập lụt nặng nề và nhiều khu vực khác, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đã ký văn bản gửi Bộ NN-MT và Bộ Tài chính, đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

Dự báo mưa lũ còn kéo dài thêm 2 - 3 ngày, nguy cơ khiến đời sống người dân tiếp tục bị ảnh hưởng nặng.

Một khu dân cư ở P.Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn cũ (Gia Lai) bị ngập lụt ẢNH: T.T

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng thống nhất hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn do mưa lũ gây ra mức 2 triệu đồng/hộ/tháng, trong thời gian 3 tháng.

"Chúng tôi ước tính có gần 5.000 hộ thuộc diện được hỗ trợ. Hiện một số khu vực ở phía tây Gia Lai vẫn đang ngập sâu nên chưa thể thống kê đầy đủ", ông Thanh cho biết.

Với các căn nhà bị thiệt hại do mưa lũ, tỉnh áp dụng mức hỗ trợ tương tự chính sách đã thực hiện trong bão số 13, trong đó nhà sập hoàn toàn hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ, nhà tốc mái hoàn toàn: hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ…

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) và lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Quy Nhơn ẢNH: H.P

Theo báo cáo nhanh, mưa lũ đã khiến tỉnh Gia Lai có 3 người chết, hơn 19.200 hộ (trên 71.000 nhân khẩu) bị ngập hoặc bị cô lập. Trong đó, khoảng 7.500 hộ bị nước dâng cao từ 2 - 3 m, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu trợ.

Về thiệt hại tài sản, ông Thanh cho biết địa phương chưa thể thống kê đầy đủ do nhiều khu vực còn bị chia cắt. Tuy nhiên, ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra đã vượt 1.000 tỉ đồng, bao gồm hạ tầng giao thông, thủy lợi và hoa màu bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.

Ngày 19.11, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tập trung toàn lực ứng phó mưa lũ, trong đó tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Trong tối 19.11, nhiều khu vực ở Gia Lai (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ) tiếp tục ngập lụt nặng, nhiều người lên mạng xã hội để lại số điện thoại cầu cứu.