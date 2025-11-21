Công an tỉnh Đắk Lắk bác tin 'vỡ đập Đồng Cam'

Ngày 21.11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội có nhiều thông tin thất thiệt về mưa lũ, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 20.11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "vỡ đập Đồng Cam" (xã Phú Hòa, Đắk Lắk; thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Cùng ngày, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin lan truyền về việc đập thủy điện Buôn Tua Srah đang không an toàn, gây hoang mang cho người dân vùng hạ du.

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định những thông tin đó là sai sự thật.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Theo thông báo ngày 21.11 của Công ty thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý, vận hành thủy điện buôn Tua Srah), tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn, ổn định.

Công ty thủy điện Buôn Kuốp khẳng định tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn và ổn định. Công ty luôn thực hiện công tác quan trắc, tính toán và cung cấp thông số vận hành hồ chứa đến các cơ quan chức năng đầy đủ và kịp thời theo đúng quy trình vận hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và giảm lũ tối đa cho vùng hạ du.

Hiện nay, lưu lượng về hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã giảm xuống dưới ngưỡng gây lũ (lúc 8 giờ 30 ngày 21.11.2025 là 614 m3/giây), hồ đang tiếp tục điều tiết giảm lũ cho hạ du trong thời gian tới.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tăng cường lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm về các vùng bị nước lũ cô lập, nhằm hỗ trợ cho người dân khu vực Phú Yên cũ. Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk nỗ lực ứng cứu người dân tại các khu vực bị ngập lụt ẢNH: HOÀNG ANH

Sáng 21.11, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), số người chết tăng thêm 2 người so với chiều qua (20.11), trong đó Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Gia Lai 5, Lâm Đồng 4, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người.

Lũ lên nhanh làm 168 nhà hư hỏng, hơn 67.700 nhà đang bị ngập, chủ yếu ở 34/102 xã phường tại Đắk Lắk với gần 40.000 nhà; 30/135 xã phường ở Gia Lai với hơn 19.000 nhà và 50/65 đơn vị ở Khánh Hòa với hơn 9.000 nhà.

Hơn 13.000 ha lúa, hoa, rau màu, hơn 2.000 ha cây trồng, gần 31.000 con gia súc, gia cầm và 88 ha thủy sản bị thiệt hại.