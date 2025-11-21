Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt

Hoàng Giáp - Lê Lâm
21/11/2025 15:57 GMT+7

Sau khi Công ty thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, hàng trăm hộ dân ở khu vực hạ du thuộc xã Đak Lua và Phước Sơn đã bị ảnh hưởng, ngập úng.

Ngày 21.11, lãnh đạo UBND xã Đak Lua và xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã triển khai lực lượng ứng cứu, sơ tán, di dời người dân và tài sản trong vùng ngập lụt, ảnh hưởng từ việc Công ty thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, điều tiết hồ chứa đến nơi an toàn.

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 1.

Một khu vực tại xã Đak Lua bị ngập úng

ẢNH: C.T.V

Theo báo cáo của xã Đak Lua, từ đêm 20.11 đến rạng sáng 21.11, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Đak Lua.

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 2.

Công an xã Đak Lua giúp dân di dời vật nuôi

ẢNH: CTV

Cụ thể, từ 16 giờ ngày 20.11, mực nước trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Đak Lua) bắt đầu dâng cao, gây ngập lụt 6/7 ấp (đoạn dọc theo bờ sông).

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 3.

Hàng trăm ha cây trồng tại xã Đak Lua bị ngập úng

ẢNH: C.T.V

Đến 22 giờ ngày 20.11, đã có khoảng 12 km đường dân sinh (ấp 1, ấp 2, ấp 4, ấp 5) bị ngập, trong đó 7 km không thể đi lại. Thống kê cũng ghi nhận có 366 căn nhà, công trình cùng 357 ha cây ăn trái và hoa màu của người dân bị ngập, khu vực ngập sâu nhất khoảng 1,2 m - 1,5 m. Địa phương đã chủ động hỗ trợ người dân di dời gia súc, gia cầm lên khu vực an toàn.

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 4.

Nước đang có dấu hiệu tiếp tục dâng cao tại hạ du lưu vực sông Đồng Nai

ẢNH: C.T.V

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 5.

Lực lượng "4 tại chỗ" của xã Phước Sơn di chuyển tài sản của 22 hộ dân bị ngập đến nơi an toàn

ẢNH: C.T.V

Cùng bị ảnh hưởng do việc xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, từ chiều tối 20.11, UBND xã Phước Sơn (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) đã chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng" để ứng phó thiên tai xảy ra trên địa bàn. Qua đó đã nhanh chóng sơ tán tổng số 22 hộ dân nằm trong vùng ngập lụt và giúp người dân vận chuyển đồ đạc, vật dụng ra khỏi vùng lũ.

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 6.

Tài sản, vật nuôi của người dân được di chuyển đến nơi cao ráo, an toàn

ẢNH: C.T.V

Hiện tại, thống kê sơ bộ, tổng diện tích bị ngập lụt trên địa bàn xã Phước Sơn khoảng 65 ha đất trồng lúa, bắp và cây lâu năm bị ngập, không có thiệt hại về người. Một số tuyến đường trên địa bàn cũng tạm thời bị cô lập, không lưu thông được nên gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của nhân dân.

Theo nhận định của các địa phương, thời gian tới, nếu Thủy điện Đồng Nai 5 tiếp tục xả tràn điều tiết hồ chứa, nước sông dâng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến các khu vực khác, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản nhân dân. 

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 7.

Ông Trần Ngọc Công, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn (áo xanh) đi khảo sát tình hình thực tế

ẢNH: C.T.V

Lãnh đạo UBND xã Đak Lua và Phước Sơn cho biết vẫn đang chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết, gắn với phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để chủ động trong mọi tình huống. 

Phân công lực lượng trực 24/24, trực chỉ huy, trực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, kịp thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi.

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, hàng trăm hộ dân hạ nguồn bị ngập lụt - Ảnh 8.

Các địa phương vẫn duy trì lực lượng trực 24/24

ẢNH: C.T.V

UBND xã Đak Lua cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ địa phương các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão, vì hiện bị thiếu và xuống cấp; một số trang thiết bị vượt quá khả năng cân đối kinh phí của xã.

