Đà Nẵng: Người dân vùng cao lo ngại thủy điện 'xả lũ bất ngờ'

Cử tri: Xả lũ bất ngờ khiến cá và sinh vật dưới suối chết hàng loạt

Ngày 13.11, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng cho biết đã có văn bản phản hồi ý kiến cử tri xã vùng cao Phước Chánh (TP.Đà Nẵng) liên quan đến tình trạng các nhà máy thủy điện trên địa bàn xả lũ bất ngờ, đột ngột gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân.

Trước đó, cử tri xã Phước Chánh kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo Công ty thủy điện Đăk Mi 2 điều tiết xả lũ hợp lý trong mùa mưa lũ, bảo đảm duy trì dòng chảy ổn định trên các sông, suối.

Một thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết xả lũ về hạ du trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cử tri phản ánh hiện vẫn "xảy ra tình trạng xả lũ bất ngờ khiến cá và sinh vật dưới suối chết hàng loạt, tác động tiêu cực đến hoạt động đánh bắt thủy sản truyền thống và đời sống người dân địa phương".

Người dân cũng đề nghị các công ty thủy điện tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về việc thông báo trước khi xả lũ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chủ động phương án phòng tránh, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho khu vực hạ lưu.

Kiến nghị phân bổ một phần nguồn thu từ thủy điện hỗ trợ ngân sách địa phương

Liên quan đến vấn đề này, UBND xã Phước Chánh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phân bổ một phần nguồn thu từ hoạt động của các công trình thủy điện trên địa bàn như thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên nước và các khoản thu khác để hỗ trợ ngân sách địa phương.

UBND xã Phước Chánh cho rằng, mặc dù các công trình thủy điện như Đăk Mi 2, Đăk Mi 3 đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố và Trung ương nhưng địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng lại chưa được hưởng nguồn lực tương xứng.

Việc phân bổ lại một phần nguồn thu này là cần thiết nhằm giúp xã tăng cường tự chủ tài chính, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục các tác động tiêu cực từ hoạt động thủy điện.

Trả lời các kiến nghị trên, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng cho biết đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện, trong đó có thủy điện Đăk Mi 2, vận hành hồ chứa theo đúng Quy trình 1865 về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Ngoài ra, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 thực hiện truyền dữ liệu giám sát tài nguyên nước về Trung tâm Quản lý dữ liệu tài nguyên, môi trường và nông nghiệp để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Về đề xuất phân bổ nguồn thu từ thủy điện cho địa phương, Sở Tài chính TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sở đang phối hợp với Cục Thuế thành phố tham mưu UBND trình HĐND TP.Đà Nẵng ban hành nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2026.

Theo đó, dự kiến phân cấp tối đa các khoản thu phát sinh từ các tổ chức, cá nhân nộp ngân sách trên địa bàn bao gồm cả nguồn thu từ các dự án thủy điện cho ngân sách cấp xã, giúp địa phương chủ động hơn trong cân đối nhiệm vụ chi.

Trường hợp các xã, phường được phân cấp nguồn thu nhưng không bảo đảm cân đối ngân sách, ngân sách thành phố sẽ bổ sung để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi theo quy định.