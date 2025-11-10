Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vì sao thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ lên 800 m3/giây?

Lê Lâm
Lê Lâm
10/11/2025 15:40 GMT+7

Từ chiều 10.11, Thủy điện Trị An (Đồng Nai) tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn lên 800 m3/giây.

Thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, cho biết vào lúc 14 giờ ngày 10.11, công ty tăng nước xả lũ qua đập tràn lên 800 m3/giây.

Trước đó, từ ngày 21.10, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả lũ (đợt 2) qua đập tràn với lưu lượng 160 m3/giây. Đến ngày 9.11, lần lượt tăng lượng nước xả lũ lên 320 m3/giây rồi 480 m3/giây. Đến sáng 10.11, tiếp tục tăng lên 640 m3/giây. Chiều cùng ngày thì tăng lên 800 m3/giây.

Vì sao Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ lên 800 m3/s - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An từng xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 800 m3/giây vào năm 2023

ẢNH: LÊ LÂM

Lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 460 m3/giây đến 800 m3/giây (ứng với công suất từ 240 MW đến 400 MW tùy theo phương thức huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia). Như vậy tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.260 m3/giây đến 1.600 m3/giây.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lý do công ty tăng lượng nước xả lũ vì căn cứ mực nước hạ du sông đo tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường và hạ thấp dần trong những ngày tiếp theo.

Đồng thời căn cứ mực nước thượng lưu và lưu lượng nước về hồ, để đảm bảo an toàn công trình và không gây đột biến dòng chảy cho hạ du, công ty tiến hành tăng dần lượng nước xả qua đập tràn nhằm điều tiết hồ chứa.

Vì sao Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ lên 800 m3/s - Ảnh 2.

Hồ Trị An, nơi chứa nước cho Thủy điện Trị An hoạt động

ẢNH: LÊ LÂM

Công ty Thủy điện Trị An cũng lưu ý, tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Công ty Thủy điện Trị An xin thông báo đến ban phòng thủ dân sự các cấp, cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

