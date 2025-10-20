Thủy điện Trị An phát đi thông báo lại xả lũ chỉ sau 1 ngày đóng đập

Theo thông báo về việc Thủy điện Trị An xả lũ được phát đi ngày 20.10, lúc 10 giờ cùng ngày, mực nước hồ đạt gần 61,5 m (cao trình của hồ là 62 m); mực nước hạ lưu tại nhà máy ở mức 2,5 m, lưu lượng nước về hồ là 804 m³/giây.





Người dân đổ xô xuống chân đập tràn Thủy điện Trị An để bắt cá sáng 19.10 sau khi thủy điện ngưng xả lũ ẢNH: NGUYỄN ANH

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, Thủy điện Trị An tiến hành﻿ xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 160 m³/giây từ 14 giờ ngày 21.10.

Cộng với lưu lượng nước qua tuabin phát điện là từ 750 m³/giây đến 820 m³/giây, tổng lượng nước xả xuống hạ du dự kiến dao động từ 910 m³/giây đến 980 m³/giây.

Thủy điện Trị An cũng cho biết, tùy theo diễn biến thời tiết, mực nước hồ và mực nước hạ du tại trạm thủy văn Biên Hòa, Thủy điện Trị An sẽ điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Trước đó, vào 29.9, Thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ lần 1 qua đập tràn. Đến 8 giờ ngày 19.10 thì ngưng xả.

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.