Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt

Đây là những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận vào sáng 5.10 ngay chân đập tràn thủy điện Trị An (Đồng Nai). Rất nhiều người mang chài lưới đến bắt cá, khi thủy điện Trị An xả lũ, nước chảy cuồn cuộn.
Nhiều người kéo đến gần chân đập tràn thủy điện Trị An để bắt cá
ẢNH: LÊ LÂM
Trước đó, từ chiều 30.9, thủy điện Trị An lần đầu tiên (trong năm 2025) xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 320 mét khối/giây, do lượng nước từ thượng lưu đổ về nhiều trong khi đập sắp đạt cao trình
Chiều 2.10, thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ. Đến chiều 3.10 giảm còn 480 mét khối/giây
Theo người dân, bình thường đây là "dòng sông chết". Khi thủy điện xả lũ mới có nước lưu thông, ở hạ lưu, cá "ngửi" được mùi nước sẽ bơi ngược dòng lên, đúng chân đập thì hết di chuyển được và luẩn quẩn ở đây
Cho nên mọi người tập trung gần chân đập tràn để bắt cá. Nếu may mắn có thể chài trúng những con cá lăng, cá mè trắng nặng cả 10 kg
Phía sau là dòng nước chảy cuồn cuộn, nhưng người đàn ông này vẫn mạo hiểm quăng chài
Cạnh đó là biển cảnh báo của thủy điện Trị An
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong sáng 5.10 hầu hết mọi người chỉ bắt được những con cá nhỏ. Có người mang theo dao, muối, khi bắt được cá thì làm sạch, đốt lửa nướng ăn tại chỗ
