Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt

Lê Lâm
Lê Lâm
05/10/2025 15:52 GMT+7

Nhiều nam thanh niên liều lĩnh mang chài lưới đến khu vực chân đập tràn thủy điện Trị An để bắt cá, bất chấp dòng nước cuồn cuộn khi thủy điện đang xả lũ.

Đây là những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận vào sáng 5.10 ngay chân đập tràn thủy điện Trị An (Đồng Nai). Rất nhiều người mang chài lưới đến bắt cá, khi thủy điện Trị An xả lũ, nước chảy cuồn cuộn.

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 1.

Nhiều người kéo đến gần chân đập tràn thủy điện Trị An để bắt cá

ẢNH: LÊ LÂM


Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 2.

Trước đó, từ chiều 30.9, thủy điện Trị An lần đầu tiên (trong năm 2025) xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 320 mét khối/giây, do lượng nước từ thượng lưu đổ về nhiều trong khi đập sắp đạt cao trình

ẢNH: LÊ LÂM

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 3.

Chiều 2.10, thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ. Đến chiều 3.10 giảm còn 480 mét khối/giây

ẢNH: LÊ LÂM

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 4.

Theo người dân, bình thường đây là "dòng sông chết". Khi thủy điện xả lũ mới có nước lưu thông, ở hạ lưu, cá "ngửi" được mùi nước sẽ bơi ngược dòng lên, đúng chân đập thì hết di chuyển được và luẩn quẩn ở đây

ẢNH: LÊ LÂM

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 5.

Cho nên mọi người tập trung gần chân đập tràn để bắt cá. Nếu may mắn có thể chài trúng những con cá lăng, cá mè trắng nặng cả 10 kg

ẢNH: LÊ LÂM

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 6.

Phía sau là dòng nước chảy cuồn cuộn, nhưng người đàn ông này vẫn mạo hiểm quăng chài

ẢNH: LÊ LÂM

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 7.

Cạnh đó là biển cảnh báo của thủy điện Trị An

ẢNH: LÊ LÂM

Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt- Ảnh 8.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong sáng 5.10 hầu hết mọi người chỉ bắt được những con cá nhỏ. Có người mang theo dao, muối, khi bắt được cá thì làm sạch, đốt lửa nướng ăn tại chỗ

ẢNH: LÊ LÂM

Tin liên quan

Hàng trăm người bắt cá 'khủng' khi thủy điện Trị An đóng xả tràn

Hàng trăm người bắt cá 'khủng' khi thủy điện Trị An đóng xả tràn

Sau một tuần xả lũ qua đập tràn, chiều 30.9, thủy điện Trị An (Đồng Nai) chính thức đóng cửa đập xả tràn. Đây cũng là lúc hàng trăm người lao xuống chân đập, tìm bắt cá 'khủng'.

Khám phá thêm chủ đề

Bắt cá Thủy điện Trị An Mạo hiểm Xả lũ thủy điện Hạ lưu Đồng Nai Trị an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận