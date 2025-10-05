Cá 'ngửi' mùi nước khi thủy điện Trị An xả lũ, nhiều người mạo hiểm đi bắt

Theo người dân, bình thường đây là "dòng sông chết". Khi thủy điện xả lũ mới có nước lưu thông, ở hạ lưu, cá "ngửi" được mùi nước sẽ bơi ngược dòng lên, đúng chân đập thì hết di chuyển được và luẩn quẩn ở đây