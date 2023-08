Bắt cá khi Thủy điện Trị An đóng đập xả tràn: 'Vắng bóng' máy chích điện

Chiều 25.8, Thủy điện Trị An đã đóng đập xả tràn sau 15 ngày mở cửa xả.

Thời gian đóng được thông báo là 13 giờ ngày 25.8. Biết được thông tin, từ trưa 25.8, hàng trăm người dân đã đổ về đây để đánh bắt cá. Mọi người mang theo chài, lưới, vợt, thậm chí cả xuồng.

Có nhiều người mang theo máy chích điện, nhưng lực lượng chức năng đã đứng chặn ở cửa ngõ không cho mang máy xuống. Trước đây, do không có sự ngăn chặn quyết liệt nên rất nhiều người sử dụng máy chích điện để đánh bắt cá, gây ra hình ảnh thiếu thiện cảm.

Thủy điện Trị An lúc xả một cửa đập tràn để điều tiết lượng nước trong hồ LÊ LÂM

Thủy điện Trị An nằm ở H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Hằng năm vào khoảng tháng 8 - 9, khi nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, Thủy điện Trị An thường phải xả tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Cá ở hạ lưu theo con nước bơi lên thượng nguồn, khi tới chân đập xả tràn thì không thể di chuyển nữa và tụ tập tại đây.

Người dân địa phương thường chờ đợi khi đóng cửa xả tràn để đánh bắt cá. Số lượng lên đến hàng trăm người. Mỗi người có thể bắt được từ vài kg đến vài chục kg cá. Có những con cá tra, cá lăng nặng hơn chục kg.



Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận chiều 25.8 tại Thủy điện Trị An:

Lực lượng chức năng chốt chặn, ngăn cấm những người mang máy chích điện đến đánh bắt cá LÊ LÂM

Người dân mang cả xuồng đến bắt cá LÊ LÂM

Đồng loạt ào ra bắt cá khi nước ngưng xả LÊ LÂM

Quăng lưới bắt cá LÊ LÂM