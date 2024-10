Đồng Nai: Thủy điện Trị An liên tục đóng và xả lũ

Sáng 22.10, thủy điện Trị An phát đi thông báo về việc mở lại cửa xả lũ qua đập tràn.

Theo thông báo, vào lúc 7 giờ ngày 22.10, mức nước hồ thủy điện Trị An đạt 61,77 m (cao trình của hồ là 62 m); lưu lượng nước về hồ là 1.120 m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 800 m3/s. Dự kiến trong 1 - 2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ từ 1.100 - 1.200 m3/s.

Thủy điện Trị An trong một lần xả lũ qua đập tràn vào năm 2023 ẢNH: LÊ LÂM

Trên cơ sở mực nước hạ du sông Đồng Nai đã qua đỉnh triều cường, ở dưới mức báo động 1 và xuống nhanh trong các ngày tới, đồng thời để đảm bảo hồ chưa, thủy điện Trị An tiến hành xả lũ qua đập tràn để điều tiết. Thời gian xả từ 10 giờ ngày 23.10 với lưu lượng từ 160 - 320 m3/s, cộng với lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 640 - 800 m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là từ 800 - 1.120 m3/s.



Người dân tụ tập dưới chân đập tràn bắt cá khi cửa xả lũ được đóng lại ẢNH: LÊ LÂM

Cũng theo Thủy điện Trị An, tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ chứa và triều cường ở hạ du sông Đồng Nai, thủy điện Trị An có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Tính luôn lần này thì từ tháng 9.2024 đến nay, thủy điện Trị An đã xả lũ qua đập tràn 3 lần để điều tiết hồ chứa. Lần thứ 1 xả 1 tuần, lần thứ 2 chỉ 3 ngày rồi nhanh chóng đóng lại. Do triều cường khu vực hạ lưu sông Đồng Nai lên cao, thủy điện ngưng xả tràn để tránh gây ngập lụt ở hạ du.

Thủy điện Trị An có diện tích hồ chứa 323 km2, thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán. Thủy điện nhận lượng nước từ 2 nhánh sông Đồng Nai và sông La Ngà. Hằng năm vào khoảng tháng 8, 9 và tháng 10, khi mưa lớn, lượng nước về nhiều, thủy điện Trị An thường xả tràn để đảm bảo an toàn cho đập.