Thủy điện Trị An liên tục tăng xả tràn để phòng lũ, cảnh báo ngập hạ du

Vào lúc 14 giờ ngày 25.9, Thủy điện Trị An đã tăng lượng xả nước qua đập tràn từ 480 m3/giây lên 640 m3/giây, để phòng chống lũ trước tình hình nước ở thượng nguồn đổ về lớn trong những ngày qua. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 2 ngày qua, thủy điện này phải tăng xả tràn để phòng lũ.

Thủy điện Trị An trong một lần xả nước qua đập tràn với lưu lượng lớn trong mùa mưa năm 2023 ẢNH: LÊ LÂM

Theo thông báo của Thủy điện Trị An, vào lúc 8 giờ ngày 25.9, mực nước hồ đạt 60,9 m (cao trình hồ là 60,2 m). Lượng nước về hồ 1.400 m3/giây, dự kiến trong những ngày tiếp theo lượng nước đổ về vẫn ở mức cao khoảng 1.300 m3/giây.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước ở hạ du đang ở mức thấp dưới 1,5 m; Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa từ từ 480 m3/giây lên 640 m3/giây. Cộng với lượng nước qua tuabin phát điện 800 m3/giây - 850 m3/giây, tổng lượng nước xả về hạ du dao động từ 1.440 m3/giây đến 1.490 m3/giây.

Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ Thủy điện Trị An là nơi mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá của hàng trăm hộ dân ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào ngày 23.9, Thủy điện Trị An đã xả lũ lần đầu tiên trong năm 2024 qua đập tràn nhằm điều tiết hồ chứa.

Thủy điện Trị An nằm ở H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) với diện tích hồ chứa là 323 km2, thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán.

Thủy điện Trị An nhận lượng nước từ 2 nhánh sông là sông Đồng Nai và sông La Ngà. Hằng năm vào khoảng tháng 8, tháng 9, khi mưa lớn, lượng nước về nhiều, Thủy điện Trị An thường xả tràn để đảm bảo an toàn cho đập.