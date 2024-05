Đồng Nai: Bắt chủ tịch và phó chủ tịch xã liên quan khai thác cát lậu

Ngày 30.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Phú Thanh Cao Văn Đại; Phó chủ tịch UBND xã Phú Thanh Bùi Văn Hiệu và Võ Anh Lộc, cán bộ địa chính xã Phú Thanh, H.Tân Phú, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phương tiện hút cát lậu bị lực lượng công an bắt giữ thời điểm tháng 9.2023 CÔNG AN ĐỒNG NAI

Thông tin ban đầu, vào tháng 9.2023, Công an H.Tân Phú bắt quả tang nhiều người sử dụng các phương tiện chuyên dụng thực hiện hành vi hút cát lậu từ sông La Ngà (đoạn qua xã Phú Thanh). Vụ việc được chuyển giao cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra.

Quá trình mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt 3 bị can nói trên do có liên quan đến vụ việc khai thác cát lậu. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.