Đồng Nai: Thủy điện Trị An sắp xả lũ

Sáng 22.9, thủy điện Trị An phát đi thông báo về việc sắp xả lũ để điều tiết hồ chứa.

Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn vào năm 2023 ẢNH: LÊ LÂM

Thông báo cho biết vào lúc 6 giờ ngày 22.9, mức nước hồ đạt cao trình 60,4 m. Lưu lượng nước về hồ là 2.000 m³/giây, lưu lượng qua máy phát điện là 815 m³/giây.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa, thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn từ 10 giờ ngày 23.9. Tuy nhiên công ty sẽ căn cứ vào mực nước ở hạ du để điều tiết lượng nước cho phù hợp, tránh gây ngập lụt.

Cụ thể, nếu mực nước ở Trạm thủy văn Biên Hòa dưới mức báo động 1 (dưới 1,8 m) thì thủy điện Trị An sẽ xả lũ qua đập tràn với lưu lượng từ 150 m³/s - 300 m³/giây. Lúc này cộng với lưu lượng qua máy phát điện là là 815 m³/giây, tổng lượng nước xả về hạ du dao động từ 1.000 m³/s - 1.150 m³/giây.

Còn nếu mực nước ở Trạm thủy văn Biên Hòa vượt mức báo động 1 thì thủy điện Trị An sẽ xả lũ qua đập tràn trong mức từ 0 - 150 m³/giây, nhằm tránh gây ngập úng ở hạ du.

Người dân đổ xô đến đập tràn bắt cá sau khi thủy điện Trị An ngừng xả lũ ẢNH: LÊ LÂM

Cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai ra thông báo lũ trên sông Đồng Nai, cảnh báo lũ trên sông La Ngà và hạ lưu sông Đồng Nai. Theo đó, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao, giữa mức báo động 2 và báo động 3. Dự báo trong 24 giờ tới mực nước trên các sông sẽ còn lên cao.

Do vậy Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm ở những khu vực thấp ven sông Đồng Nai; các vùng trũng thấp ven sông La Ngà và các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai. Ngoài ra cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp.

Thủy điện Trị An nằm ở H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) với diện tích hồ chứa là 323 km2, thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán. Thủy điện Trị An nhận lượng nước từ 2 nhánh sông là sông Đồng Nai và sông La Ngà. Hằng năm vào khoảng tháng 8, tháng 9, khi mưa lớn, lượng nước về nhiều, thủy điện Trị An thường xả tràn để đảm bảo an toàn cho đập.