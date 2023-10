Quảng Nam: Thủy điện Đak Mi 4 tăng lưu lượng xả lũ

Chiều 19.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn gửi UBND các huyện, thị xã Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên và TP.Hội An về việc đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Trong đó, yêu cầu Công ty CP thủy điện Đak Mi hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ (+255m).

Theo số liệu cập nhật lúc 15 giờ chiều nay 19.10, tại thủy điện Đak Mi 4 mực nước về hồ 221 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 62 m3/giây.

Tại thủy điện Sông Tranh 2, mực nước về hồ 188 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 5 m3/giây. Riêng thủy điện Sông Bung 4 và thủy điện A Vương, mực nước đều ở dưới cao trình mực nước đón lũ nên chưa điều tiết xả lũ.

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho hay hiện nay ở hồ thủy điện Đak Mi 4 lưu lượng lũ về hồ nhiều, nên phải điều tiết xả về hạ du để đảm bảo mực nước hồ. Trong khi đó, ở hạ du mực nước còn thấp, hiện mực nước ở sông Vu Gia đang dưới báo động 1 nên việc điều tiết về hạ du thời điểm này là hợp lý.

Đối với những thủy điện nào nước lũ về nhanh thì buộc phải điều tiết xả về hạ du để tạo dung tích phòng lũ cho hồ càng lớn, nhằm đón đợt lũ mới từ những đợt mưa sau. Vì vậy, từ 16 giờ chiều nay, thủy điện Đak Mi 4 tăng lưu lượng xả lũ.



Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Công điện Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Thủy điện Đak Mi 4 tăng lưu lượng xả lũ từ 16 giờ chiều nay 19.10 MẠNH CƯỜNG

Các địa phương tổ chức thông báo thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò, ngầm tràn, hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi... để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Đồng thời, rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó.

Địa phương nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy điện.