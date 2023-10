Quảng Nam: Hồ thủy điện điều tiết xả lũ về hạ du để đón đợt lũ mới

Sáng 18.10, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện nay mực nước các hồ A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 đều ở dưới cao trình mực nước đón lũ thấp nhất. Riêng hồ thủy điện Đak Mi 4 đang thực hiện vận hành giảm lũ cho hạ du.



Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho hay hiện nay lưu lượng nước ở hồ thủy điện Đak Mi 4 lưu lượng lũ về hồ nhiều, nên theo quy trình phải điều tiết xả về hạ du để đảm bảo mực nước hồ. Trong khi đó ở hạ du mực nước còn thấp, hiện mực nước ở sông Vu Gia đang dưới báo động 1 nên việc điều tiết về hạ du thời điểm này là hợp lý.

Theo ông Tý, đây mới là nước lũ đầu mùa nên đối với những thủy điện nào nước lũ về nhanh thì buộc phải điều tiết xả về hạ du để tạo dung tích phòng lũ cho hồ càng lớn, nhằm đón đợt lũ mới từ những đợt mưa sau.

Nước lũ trên các con sông ở H.Đông Giang đang lên cao NAM THỊNH

Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh cho hay mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở, hư hỏng và ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường xã, huyện, tỉnh.

Cụ thể, tuyến đường ĐT tại H.Tây Giang sạt lở ta luy dương 5 điểm, ĐH4 sạt lở 9 điểm; tại H.Đông Giang tuyến đường DDH.ĐG bị ngập sâu, ĐH3.ĐG ngầm cuối tuyến bị sạt lở và các đường xã Cà Dăng, Sông Kôn (H.Đông Giang) bị sạt lở. Đặc biệt, sạt lở cũng gây hư hỏng 2 nhà dân ở xã Tà Lu (H.Đông Giang).

Tại H.Quế Sơn, tuyến đường ĐT611A ở xã Quế Long cũng bị sạt lở nặng; TX.Điện Bàn sạt lở cầu Tây An, sạt lở cống Quý chiều dài 300 m.

Ngoài ra, hơn 500 m bờ biển Hội An đoạn qua P.Cẩm An (TP.Hội An) và hơn 1 km bờ biển thôn Trung Phường (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên) bị sạt lở nghiêm trọng. Riêng cây trồng thì ngập, hư hại 211,3 ha lúa nước, hoa màu; diện tích đất nông nghiệp ở H.Quế Sơn bị bồi lấp 4.000 m2.

Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, tỉnh Quảng Nam đã di dời, sơ tán xen ghép và tập trung gần 450 người.