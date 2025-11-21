Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Biển nước phủ kín Đắk Lắk: Những khoảnh khắc ngập sâu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại

Phạm Hữu - Cao An Biên - Huy Đạt
21/11/2025 19:48 GMT+7

Đến trưa 21.11, nhiều khu vực tại tâm lũ Đắk Lắk như phường Bình Kiến và Tuy Hòa vẫn chìm trong biển nước. Nhà cửa, đường sá ngập sâu, người dân 'bơi' trong nước lũ để xoay xở và dọn dẹp sau trận lũ lịch sử.

Ngày 21.11, nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn chìm trong biển nước của trận lũ lịch sử. Cụ thể như tại phường Bình Kiến, nước vẫn ngập sâu, có nơi mực nước lên đến ngực và cổ của người bình thường. Nhiều khu vực nhà dân bị cô lập hoàn toàn.

Ở khu phố Trường Quang, phường Bình Kiến, nước bao vây nhà dân. Ở đây, nước ngập quá cao nên không một ai có thể đi lại hoặc ra khỏi nhà. Một số người dân muốn ra khỏi phải tự làm bè bằng cây chuối hoặc dùng miếng xốp để bơi ra ngoài. Hầu hết các nhà đều bị nước ngập đến nửa phân nửa dù nước đã rút bớt.

Trong khi đó, tại phường Tuy Hòa, tình hình ngập nước tại các tuyến đường vẫn còn diễn ra. Nhất là các đường Duy Tân, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ… Do nước đang rút dần nên nhiều người cũng đã bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa sau đợt ngập nặng những ngày qua. Đến 16 giờ, tình hình ngập nước tại các địa phương này vẫn còn diễn ra.

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nhà người dân tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, kéo dài nhiều ngày qua

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Khu vực phường Bình Kiến mênh mông nước. Hôm qua, mực nước nơi đây dâng cao đến tận nóc nhà, tuy vậy sau 1 ngày nước đã rút còn một nửa nhưng vẫn ở mức cao

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 3.

Nhà anh Mai Hữu Dự bị nước lũ bao vây nhiều ngày liền, vợ và con anh đều lên gác cao trú ngụ. Phía mái nhà anh cho mở lỗ hở để dễ dàng quan sát bên ngoài

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 4.

Vợ anh Hữu Dự vẫy tay chào đoàn cứu trợ

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 5.

Hôm nay 21.11, mực nước trước nhà anh Dự vẫn ở mức hơn 1 m

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 6.

Nhiều gia đình có nhiều người cùng tránh lũ trên tầng cao. Tuy vậy, vẫn bị cô lập hoàn toàn trong những ngày qua

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 7.

Trưa nay, các con đường vẫn còn ngập sâu

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 8.

Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tuy Hòa trở thành sông, người dân không thể đi lại được nhiều ngày qua

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 9.

Tại khu phố Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hòa

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 10.

Tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ nước lũ vẫn còn ngập

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 11.

Trên đường Lê Lợi, phường Tuy Hòa

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 12.

Dù nước chưa rút hết nhưng người dân cũng bắt đầu dọn dẹp

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 13.

Chị Trần Thị Thanh Trang, chủ cửa hàng hoa ở đường Nguyễn Trải cho biết chị chưa bao giờ chứng kiến trận lũ lịch sử như năm nay. Nhà chị bị ngập đến 2 m, cửa hàng hoa vải bị ngập trong nước. Sáng nay 21.11, chị bắt đầu việc dọn dẹp

Hình ảnh nước ngập mênh mông tại tâm lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 14.

Nước cũng đã rút ở một số điểm trên đường Nguyễn Hữu Thọ nên người dân bắt tay dọn dẹp

Xem thêm bình luận