Biển nước phủ kín Đắk Lắk: Những khoảnh khắc ngập sâu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại

Đến trưa 21.11, nhiều khu vực tại tâm lũ Đắk Lắk như phường Bình Kiến và Tuy Hòa vẫn chìm trong biển nước. Nhà cửa, đường sá ngập sâu, người dân 'bơi' trong nước lũ để xoay xở và dọn dẹp sau trận lũ lịch sử.
Ngày 21.11, nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn chìm trong biển nước của trận lũ lịch sử. Cụ thể như tại phường Bình Kiến, nước vẫn ngập sâu, có nơi mực nước lên đến ngực và cổ của người bình thường. Nhiều khu vực nhà dân bị cô lập hoàn toàn.
Ở khu phố Trường Quang, phường Bình Kiến, nước bao vây nhà dân. Ở đây, nước ngập quá cao nên không một ai có thể đi lại hoặc ra khỏi nhà. Một số người dân muốn ra khỏi phải tự làm bè bằng cây chuối hoặc dùng miếng xốp để bơi ra ngoài. Hầu hết các nhà đều bị nước ngập đến nửa phân nửa dù nước đã rút bớt.
Trong khi đó, tại phường Tuy Hòa, tình hình ngập nước tại các tuyến đường vẫn còn diễn ra. Nhất là các đường Duy Tân, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ… Do nước đang rút dần nên nhiều người cũng đã bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa sau đợt ngập nặng những ngày qua. Đến 16 giờ, tình hình ngập nước tại các địa phương này vẫn còn diễn ra.
