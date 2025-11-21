Biển nước phủ kín Đắk Lắk: Những khoảnh khắc ngập sâu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại

Ngày 21.11, nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn chìm trong biển nước của trận lũ lịch sử. Cụ thể như tại phường Bình Kiến, nước vẫn ngập sâu, có nơi mực nước lên đến ngực và cổ của người bình thường. Nhiều khu vực nhà dân bị cô lập hoàn toàn.

Ở khu phố Trường Quang, phường Bình Kiến, nước bao vây nhà dân. Ở đây, nước ngập quá cao nên không một ai có thể đi lại hoặc ra khỏi nhà. Một số người dân muốn ra khỏi phải tự làm bè bằng cây chuối hoặc dùng miếng xốp để bơi ra ngoài. Hầu hết các nhà đều bị nước ngập đến nửa phân nửa dù nước đã rút bớt.

Trong khi đó, tại phường Tuy Hòa, tình hình ngập nước tại các tuyến đường vẫn còn diễn ra. Nhất là các đường Duy Tân, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ… Do nước đang rút dần nên nhiều người cũng đã bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa sau đợt ngập nặng những ngày qua. Đến 16 giờ, tình hình ngập nước tại các địa phương này vẫn còn diễn ra.

Nhà người dân tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, kéo dài nhiều ngày qua

Khu vực phường Bình Kiến mênh mông nước. Hôm qua, mực nước nơi đây dâng cao đến tận nóc nhà, tuy vậy sau 1 ngày nước đã rút còn một nửa nhưng vẫn ở mức cao

Nhà anh Mai Hữu Dự bị nước lũ bao vây nhiều ngày liền, vợ và con anh đều lên gác cao trú ngụ. Phía mái nhà anh cho mở lỗ hở để dễ dàng quan sát bên ngoài

Vợ anh Hữu Dự vẫy tay chào đoàn cứu trợ

Hôm nay 21.11, mực nước trước nhà anh Dự vẫn ở mức hơn 1 m

Nhiều gia đình có nhiều người cùng tránh lũ trên tầng cao. Tuy vậy, vẫn bị cô lập hoàn toàn trong những ngày qua

Trưa nay, các con đường vẫn còn ngập sâu

Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tuy Hòa trở thành sông, người dân không thể đi lại được nhiều ngày qua

Tại khu phố Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hòa

Tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ nước lũ vẫn còn ngập

Trên đường Lê Lợi, phường Tuy Hòa

Dù nước chưa rút hết nhưng người dân cũng bắt đầu dọn dẹp

Chị Trần Thị Thanh Trang, chủ cửa hàng hoa ở đường Nguyễn Trải cho biết chị chưa bao giờ chứng kiến trận lũ lịch sử như năm nay. Nhà chị bị ngập đến 2 m, cửa hàng hoa vải bị ngập trong nước. Sáng nay 21.11, chị bắt đầu việc dọn dẹp