Thời sự

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận khẩn cấp hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Thúy Liễu
Thúy Liễu
21/11/2025 22:18 GMT+7

Tối 21.11, hàng trăm người dân liên tục chở hàng cứu trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Trung bộ và Tây nguyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận.

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 4.

Tình nguyện viên túc trực tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa cứu trợ

ẢNH: NGUYỄN SỰ

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 5.

Thực phẩm, nhu yếu phẩm được chở đến liên tục

ẢNH: NGUYỄN SỰ

Trong thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thành phố đã tích cực tham gia đóng góp.

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 3.

Ngoài thực phẩm, nước sạch, các hàng hóa thiết yếu như băng vệ sinh cũng được người dân gửi đến quyên góp

ẢNH: THÚY LIỄU

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 6.

Tình nguyện viên hỗ trợ liên tục, không mệt mỏi

ẢNH: NGUYỄN SỰ

Đến nay, thành phố đã tiếp nhận hơn 15.000 lượt ủng hộ, với số tiền hơn 234 tỉ đồng, hơn 19.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 100 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu. Nguồn lực này đã được phân phối kịp thời đến các tỉnh bị thiệt hại.

Hiện khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, diễn biến nhanh và phức tạp. Nhiều xã, phường bị ngập sâu, hàng chục ngàn nhà dân chìm trong nước, nhiều khu vực bị chia cắt, người dân đối mặt nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch.

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 7.
TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 8.
TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 9.

Bên cạnh gửi hàng trực tiếp, một số người dân ở xa còn đặt shipper giao hàng cứu trợ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Trước tình hình khẩn cấp, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều công điện yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận các khu dân cư đang bị cô lập, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, thiếu nơi ở an toàn. Các địa phương rất cần sự chung tay của đồng bào cả nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân ủng hộ quần áo (mới hoặc còn tốt, sạch, phân loại rõ ràng), nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng (mì gói, gạo, nước uống, đồ hộp, sữa, dầu ăn…), chăn mền, áo mưa, đèn pin, pin dự phòng; cùng các vật dụng phục vụ sinh hoạt sau lũ như khăn, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh, khẩu trang và một số loại thuốc thông thường.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được kiểm tra, phân loại, đóng gói và vận chuyển đến đúng địa phương, đúng đối tượng.

Thành phố mong người dân, đồng hương miền Trung, Tây nguyên tại TP.HCM cùng chung tay, "mỗi người một bộ quần áo ấm, một thùng mì, một tấm chăn", gửi gắm nghĩa tình tương thân tương ái đến đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ.

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 10.

Cán bộ MTTQ TP.HCM túc trực xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ

ẢNH: THÚY LIỄU

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 11.

Cán bộ các hội trực thuộc MTTQ TP.HCM cũng đến giúp chia hàng hóa ra từng phần

ẢNH: THÚY LIỄU

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 13.

Doanh nghiệp và người dân có thể ủng hộ quần áo (mới hoặc còn tốt, sạch, phân loại rõ ràng), nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng (mì gói, gạo, nước uống, đồ hộp, sữa, dầu ăn…), chăn mền, áo mưa, đèn pin, pin dự phòng; cùng các vật dụng phục vụ sinh hoạt sau lũ như khăn, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh, khẩu trang và một số loại thuốc thông thường

ẢNH: THÚY LIỄU

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 14.

Người dân TP.HCM quyên góp nhiều quần áo cho bà con vùng bão lũ

ẢNH: NGUYỄN SỰ

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào khẩn cấp - Ảnh 15.

Sáng 22.11, đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang sẽ đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

ẢNH: NGUYỄN SỰ

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cam kết công khai, minh bạch trong tiếp nhận và phân bổ hỗ trợ, ưu tiên hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, bị thương; hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, khu vực còn bị chia cắt.

Bí thư Trần Lưu Quang sẽ đến Khánh Hòa hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Cũng trong chiều 21.11, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã làm việc khẩn với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của thành phố để rà soát công tác chuẩn bị phục vụ đoàn công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương. Trước mắt giao một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ.

Cụ thể, TP.Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa; TP.Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk; Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Theo kế hoạch, sáng 22.11, đoàn công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thời gian tiếp nhận

  • Đợt 1 (khẩn cấp): chiều 21.11.2025 và sáng 22.11.2025 (trước 10 giờ).
  • Đợt 2: đến trước 10 giờ ngày 24.11.2025.

Điểm tiếp nhận

1. Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM

Nhận tiền qua tài khoản VNĐ: 000870406009898, USD: 000884006001818 (Saigonbank). Nhận hàng hóa trực tiếp. Liên hệ: anh Kỳ Nam (093.926.84.68).

2. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM, số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Liên hệ: anh Quốc Bình (0908.657.982).

3. 14 nhà ga tuyến metro số 1 gồm: Bến Thành, Nhà hát TP.HCM, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên. Liên hệ: anh Hoài Đức (0903.138.465).

Hàng hóa tiếp nhận tại metro sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để phân loại và gửi đến địa phương bị ảnh hưởng.

