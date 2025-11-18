Lãnh đạo MTTQ TP.HCM thăm gia đình nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam

Ông Nguyễn Phước Lộc và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, thắp hương gia đình kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; và gia đình bác sĩ Phùng Văn Cung, nguyên Chủ tịch lâm thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thăm hỏi gia đình kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định cuộc đời cách mạng của kiến trúc sư gắn liền với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Ông Lộc nhấn mạnh, việc phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã để lại những dấu ấn nổi bật, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) thăm hỏi bà Huỳnh Xuân Thảo, con gái kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát ẢNH: T.L

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là niềm tự hào, là nguồn động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tiếp tục phấn đấu, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trò chuyện với bà Huỳnh Xuân Thảo, con gái kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, ông Lộc gửi lời thăm hỏi sức khỏe của bà cùng gia đình. Bà Huỳnh Xuân Thảo hiện nay là Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ kiêm Giám đốc Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát.

Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát là tổ chức phi chính phủ, được thành lập năm 2007 với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên chuyên ngành kiến trúc - quy hoạch - xây dựng - nội thất tài năng, giàu nghị lực, có ý tưởng sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học trên địa bàn TP.HCM.

18 năm qua, quỹ đã trao học bổng cho hàng trăm sinh viên thuộc chuyên ngành kiến trúc - quy hoạch, hàng chục nghìn lượt sinh viên nhận được phúc lợi từ các chương trình do quỹ tổ chức. Đặc biệt, nhiều sinh viên khó khăn đã tốt nghiệp thủ khoa, á khoa hoặc tiếp cận cơ hội du học.

Ông Nguyễn Phước Lộc mong muốn gia đình tiếp tục gìn giữ, phát triển quỹ học bổng để hỗ trợ sinh viên. Đồng thời, gửi gắm đến lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để quỹ học bổng mang tên kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát ngày càng phát triển.

Tại nhà bác sĩ Phùng Văn Cung, ông Nguyễn Phước Lộc đã thắp hương tưởng nhớ bác sĩ, một trí thức cách mạng tiêu biểu, người thầy thuốc, chiến sĩ đã gắn trọn cuộc đời mình với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, củng cố Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm hỏi bà Lê Kim Hà, con dâu của bác sĩ Phùng Văn Cung ẢNH: THÚY LIỄU

Những đóng góp của bác sĩ Phùng Văn Cung trên cương vị người lãnh đạo Mặt trận trong giai đoạn khó khăn, ác liệt của cuộc kháng chiến là trang sử vẻ vang, góp phần làm nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và người dân TP.HCM luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần từ những cống hiến to lớn của các bậc tiền bối, trong đó có bác sĩ Phùng Văn Cung. Đó cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.