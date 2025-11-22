Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Live Lũ lịch sử: PV Thanh Niên tường thuật từ rốn lũ Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk

Thanh Niên
22/11/2025 08:01 GMT+7

Hôm nay 22.11, mưa rất to từ Gia Lai đến Khánh Hòa gây ngập lụt diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở tăng cao. PV Thanh Niên tường thuật trực tiếp từ các rốn lũ.

Miền Trung hôm 22.11 tiếp tục đối mặt đợt lũ lịch sử khi mưa rất to xuất hiện trên diện rộng từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và bắc Khánh Hòa. Nhiều khu vực ở Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk đang bị ngập sâu, nước lên nhanh kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sông suối và sườn dốc. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, phóng viên Thanh Niên có mặt tại các rốn lũ, liên tục tường thuật hoạt động cứu hộ - cứu nạn, ghi nhận từng phút tình hình thực tế. Đây là bản tin trực tiếp 22.11 từ hiện trường Hòa Thịnh, Đông Hòa...

Ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên, Quy Nhơn cũ: 50 người chết và mất tích

Nhiều nơi ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chìm trong biển nước từ tối qua 19.11, người dân cầu cứu khi giao thông bị chia cắt, phương tiện liên lạc mất sóng. Phóng viên Thanh Niên ghi nhận tình hình ngập lụt tại các 'điểm nóng' miền Trung.

Vào rốn ngập lụt Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Gia Lai: Nhiều nơi còn kêu cứu

lũ lịch sử rốn lũ Gia Lai Khánh Hòa Đắk Lắk PV Thanh Niên Tường thuật trực tiếp
