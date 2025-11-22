Miền Trung hôm 22.11 tiếp tục đối mặt đợt lũ lịch sử khi mưa rất to xuất hiện trên diện rộng từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và bắc Khánh Hòa. Nhiều khu vực ở Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk đang bị ngập sâu, nước lên nhanh kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sông suối và sườn dốc. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, phóng viên Thanh Niên có mặt tại các rốn lũ, liên tục tường thuật hoạt động cứu hộ - cứu nạn, ghi nhận từng phút tình hình thực tế. Đây là bản tin trực tiếp 22.11 từ hiện trường Hòa Thịnh, Đông Hòa...