Người nước ngoài tham gia cứu trợ vùng rốn lũ: ‘Lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này’
Video Thời sự

Người nước ngoài tham gia cứu trợ vùng rốn lũ: ‘Lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này’

Vân Vân - Bá Duy
21/11/2025 19:26 GMT+7

Nước rút chậm, nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang vẫn bị cô lập trong ngày 21.11.2025. Lực lượng dân quân, công an cùng các đoàn cứu trợ phải vượt hơn 6 km đường ngập sâu để tiếp tế thực phẩm, nước uống và hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng lũ.

Dù nước đã rút bớt, tình hình ngập lụt tại tỉnh Khánh Hòa vẫn đang diễn biến phức tạp. Đến trưa 21.11.2025, nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang (xã Vĩnh Trung cũ) vẫn còn chìm trong nước sâu. Lực lượng chức năng và các nhóm cứu trợ tiếp tục dốc toàn lực để tiếp tế thực phẩm, hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng bị cô lập.

- Ảnh 1.

Du khách người Nga hỗ trợ lực lượng dân quân

ẢNH: BÁ DUY

Trưa cùng ngày, lực lượng dân quân mang theo thực phẩm và nước uống tiếp tục vượt quãng đường ngập sâu hơn 6 km để vận chuyển lương thực, nước uống vào thôn Võ Dõng (xã Vĩnh Trung cũ), nơi người dân còn đang gặp nhiều khó khăn do bị chia cắt.

Ở những đoạn nước đã rút bớt, nhiều người dân cố gắng lội qua để rời khỏi vùng ngập.

Cùng thời điểm, các xe cứu hộ và từ thiện tiếp tục di chuyển vào bên trong để đưa đồ ăn, hỗ trợ người dân bị cô lập. Khung cảnh ngập lụt ngổn ngang, nước ngập mênh mông, rác và vật dụng trôi nổi khắp nơi, nhiều cửa sắt bị sóng đánh hư hỏng, lệch và móp méo.

Một du khách người Nga đã đề nghị hỗ trợ lực lượng cứu hộ phường Tây Nha Trang vận chuyển lương thực. Anh cho biết mình đã ở đây được 2 tháng và cả cuộc đời chưa từng chứng kiến nước lụt cao như vậy.

Người nước ngoài tham gia cứu trợ vùng rốn lũ: ‘Lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này’

Chưa hết bàng hoàng, người dân kể lại thời điểm đỉnh lũ: 'Cửa cuốn 2 lớp mà cúp điện…'

Chưa hết bàng hoàng, người dân kể lại thời điểm đỉnh lũ: 'Cửa cuốn 2 lớp mà cúp điện…'

Chiều 21.11, nhiều tuyến đường tại Phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn còn ngập sâu dù nước lũ đã bắt đầu rút. Thời điểm đỉnh lũ, nước dâng cao đến mái nhà cấp 4, khiến người dân phải trú ngụ sát mái, đối mặt với tình trạng mất điện và cô lập hoàn toàn.

Ngập lụt Khánh Hòa cứu trợ vùng lũ rốn lũ tây nha trang Cứu hộ ngập lụt khánh hòa ngập lụt nha trang du khách Du khách nước ngoài
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
