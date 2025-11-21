Người nước ngoài tham gia cứu trợ vùng rốn lũ: ‘Lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này’

Dù nước đã rút bớt, tình hình ngập lụt tại tỉnh Khánh Hòa vẫn đang diễn biến phức tạp. Đến trưa 21.11.2025, nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang (xã Vĩnh Trung cũ) vẫn còn chìm trong nước sâu. Lực lượng chức năng và các nhóm cứu trợ tiếp tục dốc toàn lực để tiếp tế thực phẩm, hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng bị cô lập.

Du khách người Nga hỗ trợ lực lượng dân quân ẢNH: BÁ DUY

Trưa cùng ngày, lực lượng dân quân mang theo thực phẩm và nước uống tiếp tục vượt quãng đường ngập sâu hơn 6 km để vận chuyển lương thực, nước uống vào thôn Võ Dõng (xã Vĩnh Trung cũ), nơi người dân còn đang gặp nhiều khó khăn do bị chia cắt.

Ở những đoạn nước đã rút bớt, nhiều người dân cố gắng lội qua để rời khỏi vùng ngập.

Cùng thời điểm, các xe cứu hộ và từ thiện tiếp tục di chuyển vào bên trong để đưa đồ ăn, hỗ trợ người dân bị cô lập. Khung cảnh ngập lụt ngổn ngang, nước ngập mênh mông, rác và vật dụng trôi nổi khắp nơi, nhiều cửa sắt bị sóng đánh hư hỏng, lệch và móp méo.

Một du khách người Nga đã đề nghị hỗ trợ lực lượng cứu hộ phường Tây Nha Trang vận chuyển lương thực. Anh cho biết mình đã ở đây được 2 tháng và cả cuộc đời chưa từng chứng kiến nước lụt cao như vậy.