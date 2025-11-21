Khánh Hòa bác tin đồn vỡ đập 3 hồ chứa, lũ sông Dinh vẫn còn

Chiều 21.11, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa phát cảnh báo khẩn cấp về diễn biến lũ trên sông Dinh - Ninh Hòa.

Theo số liệu quan trắc lúc 15 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm Ninh Hòa đạt 6,15 m, vượt mức báo động 3 là 0,45 m, tuy nhiên thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 (6,58 m) là 0,43 m. Tại trạm Dục Mỹ (thượng nguồn), mực nước đo được 15,46 m, dưới mức báo động 1 là 0,04 m.

Chiều 21.11, khu vực phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn còn ngập sâu ẢNH: BÁ DUY

Theo Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, hiện 16 hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh đang vận hành xả điều tiết với tổng lưu lượng gần 1.660m3/giây, trong đó các hồ lớn nhất gồm: Sông Cái xả 567,39 m3/giây (đạt 86,6% dung tích), Đá Bàn xả 186,5 m3/giây (đạt 98,5%), Sông Sắt xả 166,64 m3/giây (đạt 91,9%), Sông Than xả 157,05 m3/giây, Hoa Sơn xả 109,8 m3/giây.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới lũ trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa tiếp tục giảm chậm và duy trì ở trên dưới mức báo động 3.

Đến 15 giờ ngày 22.11, mực nước tại trạm Ninh Hòa dự kiến giảm xuống còn 5,50 m (vẫn trên báo động 2), tại trạm Dục Mỹ giảm xuống 13,80 m (dưới báo động 1).

Cảnh ngập sâu tại đường Ngô Đến (phường Ninh Hòa, Khánh Hòa) ngày 20.11 ẢNH: BÁ DUY

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cảnh báo khu vực có thể xảy ra ngập lụt ở các phường xã: Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng. Mức độ ngập lụt lớn nhất từ 1 - 2 m, ở những khu vực thấp có thể ngập sâu hơn 3 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được đánh giá ở mức 3. Đài Khí tượng thủy văn đề nghị người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông, khu đô thị thuộc hạ lưu sông Dinh. Đặc biệt người dân cần chú ý an toàn khi lưu thông qua khu vực các đập tràn.

Đồng thời, trong 2 ngày qua, dư luận có một số thông tin về vỡ đập hồ chứa nước Suối Dầu, Tà Rục, Suối Hành.

Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa khẳng định các công trình trên đều an toàn, không có chuyện vỡ đập hồ chứa nước, ngoại trừ 1 đập dâng trên sông Suối Dầu (cách đập chính hồ Suối Dầu khoảng 6 km) bị sạt lở.