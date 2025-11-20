Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa: Sạt lở khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả trong ngập lụt lịch sử

Bá Duy
Bá Duy
20/11/2025 10:28 GMT+7

Nhiều điểm sạt lở xuất hiện tại khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả (xã Đại Lãnh, Khánh Hòa) trong rạng sáng 20.11, trong đó đoạn sạt lở tại đèo Cả đã bị cấm phương tiện lưu thông do đất đá phủ kín mặt đường.

Ngày 20.11, ông Đặng Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lãnh (Khánh Hòa), cho biết tại khu vực đèo Cổ Mã và phía nam đèo Cả thuộc địa bàn xã đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tại các điểm này, một lượng lớn đất đá đã đổ xuống đường. Đặc biệt, đoạn sạt lở tại đèo Cả có đất sạt phủ kín cả mặt đường. Địa phương đã cử lực lượng tự vệ chốt chặn tại các điểm sạt lở để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông an toàn. Riêng đoạn sạt lở tại đèo Cả đã bị cấm phương tiện lưu thông qua.

Khánh Hòa: Sạt lở khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả trong ngập lụt lịch sử- Ảnh 1.

Sáng ngày 20.11, đèo Cổ Mã, đèo Cả (Khánh Hòa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở

ẢNH: Q.V

"Xã đã báo cho đơn vị quản lý đường để sớm khắc phục hậu quả, bảo đảm lưu thông an toàn cho các phương tiện", ông Đặng Quốc Văn chia sẻ.

Ngoài ra, tình hình mưa lũ tại xã Đại Lãnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Sáng 20.11, tại địa phương xảy ra sạt lở khu dân cư gần cầu Suối Dừa, nhiều nhà dân có nguy cơ sập.

Chính quyền địa phương ngay lập tức đã di dời các hộ dân này đến Đồn biên phòng gần đó ở tạm để đảm bảo an toàn tính mạng.

Khánh Hòa: Sạt lở khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả trong ngập lụt lịch sử- Ảnh 2.

Khu dân cư gần cầu Suối Dừa (xã Đại Lãnh, Khánh Hòa) nhiều nhà dân đã được di dời do có nguy cơ sập

ẢNH: Q.V

Hiện lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ và tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chủ động sơ tán dân khi cần thiết, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường xử lý các điểm sạt lở để sớm thông tuyến.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong 1 giờ (từ 7 - 8 giờ ngày 20.11), toàn tỉnh có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa với tổng lượng mưa phổ biến dưới 15 mm, có nơi cao hơn.

Tại thời điểm 8 giờ ngày 20.11, mực nước lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa đang lên, riêng thượng lưu sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đang giảm.

Điều đáng chú ý, trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa đạt 6,72 m, trên mức báo động 3 là 1,22 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,14 m. Trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng đạt 13,00 m, trên báo động 3 là 2,00 m.

Ngoài ra, trên sông Cái Phan Rang tại trạm thủy văn Tân Mỹ đạt 38,63 m, trên mức báo động 3 là 1,13 m. Tại trạm thủy văn Phan Rang đạt 4,83 m, trên mức báo động 3 là 0,33 m.

Khánh Hòa: Sạt lở khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả trong ngập lụt lịch sử- Ảnh 3.

Tin lũ khẩn cấp: Lũ trên sông Ba vẫn duy trì ở mức cao từ báo động 3

Khánh Hòa: Sạt lở khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả trong ngập lụt lịch sử- Ảnh 4.

Ngập lụt đang xảy ra rất nghiêm trọng ở Khánh Hòa

ẢNH: CTV

Đêm 19.11 và rạng sáng 20.11, nước sông Dinh vượt mức lũ lịch sử 1986 khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập sâu. Người dân không kịp trở tay, kêu cứu khẩn cấp trong tình trạng bị cô lập.

Khánh Hòa lập 6 tổ công tác cứu hộ lũ tại các khu vực ngập sâu xã Diên Điền, Diên Khánh, Diên Thọ; hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cấp tốc vào vùng lũ cứu người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Khánh Hòa mưa lớn xã Đại Lãnh Đèo Cả đèo Cổ Mã vượt lũ Ngập lụt
