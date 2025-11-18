Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Chuyến trăng mật định mệnh: 90 phút sinh tử của vợ chồng trẻ trên đèo Khánh Lê

Bá Duy
Bá Duy
18/11/2025 15:32 GMT+7

Vợ chồng trẻ từ Quảng Ngãi đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, nhưng hành trình trở về tối 16.11 đã biến thành giây phút sinh tử khi xe khách bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Sáng 18.11, chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, trú xã Trường Giang, Quảng Ngãi) nằm trên giường bệnh tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với cánh tay và chân bị gãy. Bên cạnh, anh Võ Trường Sinh (30 tuổi), người chồng cùng quê mới cưới hơn một tháng, cũng đang hồi phục sau ca phẫu thuật do bị gãy chân. Cả hai vừa trải qua đêm kinh hoàng nhất cuộc đời khi chiếc xe khách Phương Trang chở họ từ Đà Lạt về bị vùi lấp trong đất đá do sạt lở đèo Khánh Lê.

Chuyến trăng mật định mệnh: 90 phút sinh tử của vợ chồng trẻ trên đèo Khánh Lê- Ảnh 1.

Chị Trương Thị Mỹ Linh kể về chuyến trăng mật với 90 phút định mệnh trên đèo Khánh Lê của vợ chồng chị

ẢNH: BÁ DUY

"Tụi em mới cưới, đi Đà Lạt chơi. Tụi em bắt xe tối 16.11 về để 17.11 em đi làm", chị Linh kể về quyết định lên xe tối 16.11 để kịp ngày làm việc hôm sau. Vợ chồng anh Sinh đã dành cả tuần trăng mật tại Đà Lạt, chọn hai giường B4, B5 ở tầng trên xe khách Phương Trang để về nhà.

Khoảng 22 giờ 30 tối 16.11, khi xe đang di chuyển trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì hàng ngàn mét khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống. "Em đang ngủ... cái rầm! Cái em không biết gì luôn", chị Linh nhớ lại khoảnh khắc thân xe bị xé toạc, biến dạng kinh hoàng.

Chuyến trăng mật định mệnh: 90 phút sinh tử của vợ chồng trẻ trên đèo Khánh Lê- Ảnh 2.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm và động viên tinh thần vợ chồng chị Linh và anh Sinh sáng ngày 18.11

ẢNH: BÁ DUY

Anh Sinh cho biết thậm chí mình không kịp phản ứng. Khi tiếng động lớn xảy ra, anh chỉ cảm nhận được áp lực kinh khủng đè lên người, khiến nửa thân dưới hoàn toàn không thể cử động. "Nghe tiếng nói có người đã chết, lúc đó tôi nghĩ thế là hết rồi", anh Sinh nhớ lại. Nằm ở vị trí gần những người thiệt mạng, anh tự nhận mình là người cực kỳ may mắn.

Chị Linh cũng bị thương và mắc kẹt, cả hai bị chia cắt trong đống đổ nát, không biết tình trạng của nhau. Phải mất hơn 90 phút, lực lượng cứu hộ mới vượt qua nhiều điểm sạt lở khác để tiếp cận hiện trường. Anh Sinh được giải cứu ra khỏi khoang xe biến dạng, cả hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Chuyến trăng mật định mệnh: 90 phút sinh tử của vợ chồng trẻ trên đèo Khánh Lê- Ảnh 3.

Hiện sức khỏe chị Linh và anh Sinh ổn định

ẢNH: BÁ DUY

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh Sinh bị gãy chân, còn chị Linh bị gãy tay và chân. Cả hai đều phải phẫu thuật. Với giọng run run chưa hết bàng hoàng, chị Linh cho biết vợ chồng chị quá may mắn khi thoát chết trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Nằm giường bên cạnh, anh Sinh chia sẻ vợ chồng anh may mắn thoát nạn nhưng vẫn còn ám ảnh. "Chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật mà không ngờ gặp nạn. Lần sau chắc tôi sẽ tránh đi những ngày mưa gió như thế này", anh chia sẻ.

Hiện cả hai vợ chồng chị Linh và anh Sinh và các nạn nhân bị thương khác đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo dõi và điều trị tích cực. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nạn nhân trong vụ sạt lở được miễn toàn bộ chi phí điều trị.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ sạt lở đèo Khánh Lê xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.11 tại Km 45 QL27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Thời điểm này, xe khách 40 chỗ BS 59H-531.14 đang chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang thì bất ngờ bị đất đá, trong đó có nhiều tảng đá lớn, từ trên núi đổ ập xuống, khiến xe hư hỏng nặng.

Do mưa lớn và vị trí sạt lở nằm giữa 2 điểm sạt lở khác ở Km 43 và Km 47 nên các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng buộc phải đi bộ men qua rừng để vào hiện trường, gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu nạn.

Khoảng 0 giờ ngày 17.11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được điểm sạt lở chính. Tại đây, ghi nhận 6 người tử vong và hàng chục người bị thương. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi hiện trường.

