Đường Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, TP.HCM cơn 'sốt' giá rau xanh tăng nhiệt

Chí Nhân
Chí Nhân
20/11/2025 09:37 GMT+7

Tuyến giao thông huyết mạch của Đà Lạt tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ rau xanh ở TP.HCM tăng mạnh vào ngày mùng 1.10 âm lịch, khiến cơn 'sốt' giá rau xanh tiếp tục tăng nhiệt.

Cơn "sốt" giá rau xanh ở TP.HCM tiếp tục tăng nhiệt theo sự bất thường của thời tiết cũng những cơn mưa nặng hạt kéo dài ở các tỉnh miền Trung và khu vực Tây nguyên. Đặc biệt tuyến giao thông huyết mạch ở Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó hôm nay là mùng 1.10 âm lịch, ngày mà nhiều người dân chuyển sang ăn chay nên nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng mạnh.

Đường Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, TP.HCM 'cơn sốt giá rau xanh' tăng nhiệt - Ảnh 1.
Đường Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, TP.HCM 'cơn sốt giá rau xanh' tăng nhiệt - Ảnh 2.
Đường Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, TP.HCM 'cơn sốt giá rau xanh' tăng nhiệt - Ảnh 3.
Đường Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, TP.HCM 'cơn sốt giá rau xanh' tăng nhiệt - Ảnh 4.

Cơn "sốt" giá rau xanh tiếp tục tăng nhiệt theo mưa lũ. Các loại cà chua, hành, ngò, gừng, ớt... tăng giá mạnh

ẢNH: CHÍ NHÂN

Chị Lý Mộng Tuyền ngụ phường Hồng Bàng, cho biết: Từ đầu tháng đến nay, tiền mua rau củ còn cao hơn cá, thịt. Hôm nay nhằm ngày mùng 1.10 âm lịch, nhiều người ăn chay nên giá rau củ càng tăng mạnh. Tôi hay đi chợ lẻ gần nhà, mới khoảng 8 giờ sáng mà sạp rau quen chỉ còn vài ba loại cơ bản. Tôi mua một mớ rau dền hết 20.000 đồng, trong khi bình thường chỉ 10.000 đồng. Vào một siêu thị mini gần đó để mua một số hàng thiết yếu thì tiện mua thêm một trái bí đao chanh. Trái chỉ to bằng cẳng tay mà giá đến hơn 21.000 đồng, trong khi bình thường giỏi lắm cũng chỉ 10.000 đồng. 

- Ảnh 5.

Nhiều bà nội trợ "méo mặt" vì giá rau xanh và các loại thực phẩm tăng mạnh vì mưa lớn kéo dài trên diện rộng

ẢNH: C.N

Chị Nguyễn Thị Hiền, chủ một sạp rau ở phường Minh Phụng cho biết: Giá hành lá và ớt hiểm nhập vào đồng giá là 80.000 đồng/kg, còn ngò rí là 60.000 đồng. Có nhiều loại trước đây rất rẻ như bầu, bí, mướp, dưa leo trước đây có 12.000 - 15.000 đồng/kg thì nay lên 32.000 - 35.000 đồng/kg; các loại trái cây cũng tăng giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. So với cuối tháng trước giá rau xanh hiện nay trung bình đã tăng gấp đôi và tăng từng ngày. Mưa nhiều việc chăm sóc khó khăn nên rau xấu hơn mùa nắng, giá lại cao nên khách hàng cũng giảm mua; khiến việc buôn bán khó khăn, lãi giảm mạnh.

Giá rau củ tăng cao, tiểu thương than ế

Theo chị Hiền, các đầu mối cung cấp hàng cho biết do mưa lớn kéo dài và đường vận chuyển nhiều nơi về TP.HCM gặp khó khăn đặc biệt là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt; do vậy giá rau củ có xu hướng tăng.

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, tại một số siêu thị lớn ở TP.HCM, giá các loại rau xanh cũng có xu hướng tăng so với bình thường từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, tùy loại. Cụ thể như, rau mồng tơi khoảng 65.000 đồng/kg, rau muống 45.000 đồng/kg, rau dền 50.000 đồng/kg, tỏi Lý Sơn 185.000 đồng/kg, tỏi Hải Dương 105.000 đồng/kg… 

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Giá rau xanh ở các siêu thị cũng tăng đáng kể

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo báo cáo của Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, trong tuần này, nhiều loại rau xanh tiếp tục tăng giá từ 15 - 50%. Đáng chú ý, tăng mạnh nhất là hành lá, tăng thêm đến 20.000 đồng lên 60.000 đồng/kg; tương đương mức tăng 50%. Hay ngò rí Gò Công tăng thêm 10.000 đồng lên 45.000 đồng/kg, tương ứng tăng 30%; cải bó xôi tăng 10.000 đồng lên 55.000 đồng/kg, tương đương 22%; ớt hiểm đỏ tăng 10.000 đồng lên 70.000 đồng/kg tương đương 17%; bầu tăng 4.000 đồng lên 30.000 đồng/kg, tương đương 15%; khổ qua tăng 5.000 đồng lên 33.000 đồng/kg, tương đương 18%; đậu cove trắng 5.000 đồng lên 45.000 đồng/kg tương đương 13%; cà chua Đà Lạt tăng 5.000 đồng lên 35.000 đồng/kg tương đương 17%... Ngoài ra còn một số loại rau xanh khác và trái cây cũng tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg, tương ứng dưới 10% so với giá thành.

Đường Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, TP.HCM 'cơn sốt giá rau xanh' tăng nhiệt - Ảnh 5.

Vào những ngày bình thường, nguồn cung rau xanh ở chợ đầu mối Thủ Đức dồi dào và giá thấp; nay nhiều mặt hàng đã tăng 30 - 50%

ẢNH: MINH ĐĂNG

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, tùy theo "buổi chợ" cũng có một vài mặt hàng giảm giá do nguồn cung tăng mạnh và sức mua giảm, nhưng xu hướng chung thời gian qua vẫn tăng khá mạnh và giá giữ ở mức khá cao. Đà Lạt và khu vực Tây nguyên nói chung là một nguồn cung rau xanh quan trọng cho TP.HCM bên cạnh nguồn cung từ các tỉnh miền Tây.

