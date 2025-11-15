Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người Việt chi đến 353 tỉ đồng mỗi tháng để ăn tỏi nhập khẩu

Chí Nhân
Chí Nhân
15/11/2025 10:06 GMT+7

Tỏi nhập khẩu là mặt hàng đứng đầu danh sách các loại rau củ ngoại được đưa về Việt Nam trong 9 tháng qua với tổng số lên đến 123 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 9, tổng kim ngạch nhập khẩu rau củ đạt 509 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất là tỏi, trị giá đến 123 triệu USD. Trung bình mỗi tháng người Việt chi 13,6 triệu USD, tương đương 353 tỉ đồng để ăn tỏi nhập khẩu. Nguồn nhập khẩu chính là thị trường Trung Quốc.

Người Việt chi đến 353 tỉ đồng mỗi tháng để ăn tỏi nhập khẩu - Ảnh 1.

Người Việt chi 353 tỉ đồng mỗi tháng ăn tỏi nhập khẩu. Tỏi Trung Quốc chiếm số lượng áp đảo tại các chợ ở Việt Nam

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tỏi Trung Quốc được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam vì giá rất cạnh tranh. Tại chợ đầu mối, giá tỏi nhập khẩu của Trung Quốc phổ biến từ 55.000 - 75.000 đồng/kg, tùy loại. Thêm một lợi thế là củ tỏi nhập khẩu dễ bóc vỏ nên được các hàng quán ưa chuộng. Trong khi đó, các sản phẩm nội địa, đặc biệt là tỏi Lý Sơn, tuy có lợi thế về hương vị nhưng giá tại chợ đầu mối khá cao, đến 110.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nguồn cung hạn chế nên sản phẩm chủ yếu chỉ được tiêu thụ mạnh trong các hộ gia đình. Do vậy, trong nhiều năm qua, lượng tỏi nhập khẩu vào Việt Nam luôn duy trì mức cao.

Bên cạnh tỏi, một mặt hàng thuộc nhóm gia vị có kim ngạch nhập khẩu tăng đến 82% so với cùng kỳ năm 2024 là ớt. Tổng kim ngạch nhập khẩu ớt trong 9 tháng qua đạt 13 triệu USD.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng rau củ nhập khẩu đáng chú ý là đậu xanh 104 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, cũng như các loại nấm như kim châm, nấm hương, nấm đùi gà, mộc nhĩ…

Tính chung 10 tháng của năm 2025, Việt Nam chi hơn 2,1 tỉ USD để nhập khẩu rau củ quả các loại, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Trung Quốc là nguồn cung chính với thị phần lên đến 35%, kế đến là Mỹ 22% và Úc 6,5%.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nắm lợi thế trong nhóm ngành rau quả khi duy trì xuất siêu gần 5 tỉ USD, tăng đến 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

