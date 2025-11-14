Tăng 'chóng mặt', đi chợ giờ đây tiền rau nhiều hơn tiền thịt

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, trong những ngày gần đây, giá rau xanh ở các chợ truyền thống tăng chóng mặt do nguồn cung hạn chế; đặc biệt là các mặt hàng như cà chua, hành, gừng, ớt.

Giá cà chua và nhiều loại rau xanh tại các chợ lẻ ở TP.HCM tăng chóng mặt ẢNH: CHÍ NHÂN

Chị Nguyễn Nhật Minh cho biết, những loại rau nêm (hành, rau thơm, ớt) trước thường cho thêm thì gần đây phải tốn từ 5.000 - 10.000 đồng để mua. "Còn cà chua, có hôm tôi mua 2 trái 12.000 đồng, có bữa lên đến 15.000 đồng. Ngày hôm qua, mua con cá điêu hồng 60.000 đồng trong khi chỉ 2 trái cà chua, một trái mướp, một trái bầu với mấy cọng hành ngò lại hết 70.000 đồng. Thời buổi này, rau xanh đắt hơn thịt cá là có thật", chị Nhật Minh nói.

Theo các tiểu thương, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, khiến nguồn cung rau xanh bị hạn chế và vì thế, giá cũng tăng mạnh.

Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức xác nhận, trong những ngày qua, nguồn cung rau quả có xu hướng giảm và giá một số mặt hàng tăng đáng kể. Cụ thể, trong ngày 10.11, tổng lượng hàng về chợ giảm gần 3% so với ngày trước đó (khoảng 70 tấn), trong đó trái cây giảm 66 tấn còn rau các loại giảm 4 tấn. Ngày 12.11, tổng lượng rau xanh về chợ giảm đến 38 tấn tương đương 2,3% so với ngày trước đó; riêng lượng trái cây tăng 20 tấn và đạt 763 tấn.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng như bầu, bí đao, cải xanh, chanh giấy về ít trong khi sức mua tăng khiến giá bình quân tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Đặc biệt, đậu cove trắng tăng tới 30% tương đương 10.000 đồng/kg lên 45.000 đồng/kg; xà lách búp Đà Lạt tăng 5.000 đồng lên 50.000 đồng/kg, hạt sen Huế là 160.000 đồng/kg.

Các mặt hàng được tiêu thụ phổ biến như cà chua Đà Lạt giữ giá 36.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt là 25.000 đồng/kg, cải bó xôi 45.000 đồng/kg, cải ngọt 30.000 đồng/kg…

Riêng khổ qua sức mua không tăng nhiều, hàng về nhiều nên giá giảm 5.000 đồng/kg.