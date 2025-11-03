Sau mưa lũ, giá rau xanh ở Lâm Đồng tăng chóng mặt

Ngày 3.11, lãnh đạo các xã Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Ka Đô và Quảng Lập, những địa phương trồng rau màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 đã gây ngập úng nhiều diện tích rau, củ, quả. Hàng trăm hecta bị hư hại khiến sản lượng giảm mạnh, nguồn cung không đủ cầu, đẩy giá rau xanh trên thị trường tăng cao trong những ngày qua.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, riêng xã Hiệp Thạnh có khoảng 200 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó có nhiều diện tích rau, củ.

Thu hoạch xà lách cua rôn ở P.Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Nguyễn Thị Thảo, tiểu thương bán lẻ tại P.Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết sau các đợt mưa lũ kéo dài, giá rau củ quả các loại tăng vọt. Sáng 3.11, bà Thảo đi chợ từ 4 giờ để nhập hàng nhưng giá rau tăng chóng mặt.

Theo bà Thảo, xà lách mỡ đầu tháng 10 chỉ ở mức 17.000 đồng/kg, nay đã lên 50.000 đồng/kg; còn xà lách lô lô từ 15.000 - 17.000 đồng/kg nay khan hiếm, buộc bà phải nhập xà lách lô lô thủy canh với giá 45.000 đồng/kg.

Cũng theo bà Thảo, giá các loại rau phổ biến như cải thìa, rau muống, mùng tơi, bí xanh… bình thường chỉ từ 7.000 - 9.000 đồng/kg, nay đã tăng lên 15.000 - 16.000 đồng/kg. Rau thơm các loại trước đây có giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg, nay cũng vọt lên 50.000 - 60.000 đồng/kg nhưng vẫn khan hiếm. Do giá rau tăng quá cao, nhiều quầy bán lẻ ở Đà Lạt chỉ dám nhập hàng cầm chừng, tránh tồn đọng và rủi ro hư hỏng khi sức mua chững lại.

Các vựa thu mua rau tại Đà Lạt, Đức Trọng, Ka Đô, Thạnh Mỹ… để đưa về TP.HCM và các tỉnh tiêu thụ cũng đang gặp khó khăn về nguồn hàng sau đợt mưa lũ kéo dài. Sản lượng rau sụt giảm mạnh, nên họ phải chấp nhận mua vào với giá gấp đôi, thậm chí gần gấp ba so với trước.

Mưa lũ kéo dài gây ngập úng hàng trăm ha cây trồng các loại ở xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, các vùng trồng rau truyền thống của tỉnh Bình Thuận (cũ) như Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Tân… cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài. Trong những ngày qua, hàng chục hecta rau ngắn ngày bị ngập sâu, hư hại hoàn toàn, nhiều diện tích không thể thu hoạch. Việc này dẫn đến nguồn cung từ các vùng sản xuất rau bị gián đoạn, khiến thị trường rau xanh bị ảnh hưởng nặng.



