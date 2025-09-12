Giá rau xanh tăng 'chóng mặt'

Giá tăng theo ngày

Mặc dù hay đi chợ dân sinh gần nhà, nhưng chị Đinh Đức Hạnh, ở khu tập thể Kim Liên (Hà Nội) thường không hỏi giá rau xanh vì rau rẻ, mua không nhiều. Nhưng ngày 10.9, chị Hạnh khá bất ngờ khi mua 2 chiếc súp lơ, 1 mớ rau muống, vài quả cà chua và rau gia vị hết gần 100.000 đồng.

Nhiều bà nội trợ "hốt hoảng" vì giá rau xanh tăng cao trong những ngày gần đây ẢNH: THU HẰNG

"Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại thì người bán hàng thông báo dõng dạc súp lơ 50.000 đồng/2 chiếc, rau muống 25.000 đồng/mớ, cà chua 33.000 đồng/kg… Tôi nghe ù hết cả tai. Mới có mấy ngày không đi chợ, giá đã biến động bất ngờ", chị Hạnh chia sẻ.

Khảo sát một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội sáng 11.9 cho thấy, giá rau xanh ở mức khá cao.

Những loại rau vốn xuất hiện hàng ngày trong bữa ăn của các gia đình giá đã gấp 2 - 3 lần so với cuối tháng 8. Đơn cử như rau muống từ 15.000 đồng tăng lên 20.000 - 25.000 đồng/mớ; rau mùng tơi 10.000 đồng tăng lên 20.000 đồng/mớ; rau ngót 7.000 - 8.000 đồng/mớ tăng lên 15.000 đồng/mớ; dứa từ 10.000 đồng/quả tăng lên 18.000 đồng/quả; đậu cove 25.000 - 30.000 đồng/kg tăng lên 40.000 đồng/kg; mướp 35.000 đồng/kg; cải xanh, dưa chuột giá 30.000 đồng/kg…

Một số loại rau gia vị đắt ngang với rau xanh, như rau thì là 13.000 đồng/mớ; mùi 8.000 đồng/mớ, hành lá phải mua từ 5.000 đồng trở lên.

Chị Nguyễn Hà Liên (P.Cầu Giấy) than thở: "Tôi sốc ngang khi mua 5.000 đồng mà chỉ được 2 cọng hành; cà chua 10.000 đồng/2 quả. Thường thì tết nhất hay mưa bão rau xanh đều tăng, nhưng chưa thấy lần nào tăng khủng khiếp như lần này. Giờ đi chợ phải tính toán, cân nhắc lựa chọn thực phẩm sao cho hợp lý".

Không chỉ tăng giá, nguồn cung về các chợ cũng giảm mạnh. Những ngày này nếu đi chợ chiều sẽ chỉ còn củ quả, rau xanh khan hiếm. Bà Dương Thị Nga (P.Vĩnh Tuy) cho hay: "Do sáng bận việc, chiều tôi mới ra chợ mua mớ rau mùng tơi nấu canh mà bói cả chợ cũng không có, chỉ còn toàn củ quả như cà rốt, khoai tây, vào siêu thị cũng hết sạch".

Anh Mạnh, tiểu thương bán rau ở chợ Nam Đồng, phản ánh giá rau tiểu thương mua từ các chợ đầu mối tăng theo ngày, hôm nào hàng về ít giá tăng thêm 2.000 - 5.000 đồng/mớ.

"Đắt và khan hiếm nhất phải kể đến các loại rau gia vị như: thì là 150.000 đồng/kg, mùi 130.000 đồng/kg; hành 50.000 đồng/kg. Trước đây, mấy loại rau gia vị bán theo mớ, giờ rau đắt chúng tôi chuyển sang bán theo lạng", anh Mạnh nói.

Lý giải nguyên nhân rau xanh đắt đỏ, anh Mạnh cho biết, đầu tháng 9, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc ảnh hưởng của mưa bão, ngập nhiều nơi, tuần vừa rồi lại nắng gay gắt khiến rau xanh úng ngập, rau mới gieo trồng bị hỏng do nắng nóng.

"Bình thường rau xanh không đắt chúng tôi bán đều đều, khách mua không bao giờ mặc cả, nhưng 1 tuần trở lại đây người mua rau ăn ít hơn, bán hàng cũng vì thế mà khó khăn hơn", anh Mạnh chia sẻ.

Giá rau xanh tăng cao, nhiều bà nội trợ phải tính toán lại chi tiêu ẢNH: THU HẰNG

Trong khi giá rau xanh tại chợ dân sinh khan hiếm, biến động, thì tại các siêu thị lớn như Go!, WinMart, Fujimart... rau đầy ắp trên kệ, đa dạng, phong phú về chủng loại và giá không có nhiều biến động.

Một số loại rau bằng hoặc thấp hơn so với rau ngoài chợ. Đơn cử như rau muống tại WinMart Timescity 20.000 đồng/mớ; rau bắp cải 25.900 đồng/kg; hành lá 9.900 đồng/lạng; mùi tàu, hành lá giá 10.000 đồng/lạng; combo hành lá, mùi tàu: 9.900 đồng.

Đại diện các siêu thị cho hay, nguồn cung rau xanh được đảm bảo bởi siêu thị đã ký kết hợp đồng lâu dài với nhà cung cấp từ các đơn vị ở nhiều tỉnh, thành. Do đó, đợt này giá bán các loại rau ổn định, không có biến động đáng kể.

Tránh tăng giá "té nước theo mưa"

Việc rau xanh tăng giá còn tác động gián tiếp đến các cửa hàng ăn uống. "Từ tuần này, bánh đa, bún miến đều đã tăng giá thêm 5.000 đồng, từ 40.000 - 45.000 đồng/bát. Khách hàng có người cũng phàn nàn, nhưng giá cả đầu vào tăng, chúng tôi buộc phải tăng giá theo", chị Hạnh, bán hàng ăn tại phố Thái Thịnh, P.Đống Đa nói.

Việc các hàng ăn, mặt hàng đua nhau tăng giá khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại giá cả đang leo thang lên một mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, việc rau xanh, thực phẩm tăng giá lên xuống theo thời tiết hay lễ tết là hoàn toàn bình thường, chưa thể nói sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp lợi dụng giá cả một số mặt hàng tăng "té nước theo mưa".

Để kiềm chế, giữ ổn định giá cả, nhất là mặt hàng thực phẩm, vị chuyên gia này cho rằng, cần thực hiện các biện pháp kiềm chế những tác nhân làm tăng chi phí đẩy, cũng như những hỗ trợ của Nhà nước để giúp giảm bớt các chi phí đẩy này cho doanh nghiệp và cần yêu cầu niêm yết giá theo quy định.

Cũng cho rằng việc rau xanh tăng giá gần đây là do "cú sốc thời tiết" nhất thời, PGS-TS Ngô Chí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính), nhận định khi thời tiết ổn định và vụ rau kế tiếp ra hàng, giá có cơ sở hạ nhiệt.

Theo ông Long, trong khi chờ các hợp tác xã, nông dân khôi phục sản xuất, tái gieo trồng, người tiêu dùng có thể ưu tiên mua rau củ như bí, bầu, đậu, bắp cải… thay thế.

Về giải pháp bình ổn giá cả, ông Ngô Chí Long chỉ ra, điều quan trọng lúc này là chủ động nguồn hàng liên vùng, minh bạch giá, hỗ trợ tái sản xuất, nhằm dập kỳ vọng "mặt bằng giá mới" và giữ CPI cuối năm trong vùng mục tiêu.

"Sở Công thương Hà Nội cần kích hoạt nguồn hàng liên vùng, phối hợp với các địa phương Lâm Đồng, Sơn La, Lào Cai…, ưu tiên phương tiện chở nông sản vào Hà Nội; tạm giảm, miễn phí bốc dỡ, vé chợ ở chợ đầu mối để hạ chi phí trung gian.

Cạnh đó, nhà phân phối, chợ đầu mối cần công bố bảng giá gốc, giá bán theo ngày để giữ niềm tin thị trường, lập đường dây nóng chống "găm hàng - thổi giá"; tăng cường năng lực kho mát giảm hư hỏng rau xanh do mưa ẩm", ông Long nêu.