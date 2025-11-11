Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 ở thị trường rau quả khổng lồ của Trung Quốc

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong 9 tháng qua, nước này đã chi 20,3 tỉ USD để nhập khẩu rau quả. Thái Lan dẫn đầu khi xuất khẩu vào Trung Quốc 6,7 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và thị phần cũng tăng 2% lên 33%.



Việt Nam trở thành nguồn cung rau quả lớn thứ 2 tại thị trường Trung Quốc ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, Việt Nam đạt trên 4 tỉ USD, tăng đến 19% so với cùng kỳ năm trước và thị phần tăng 2%, lên 20%.

Sầu riêng và chuối là 2 mặt hàng chủ lực của Việt Nam tại thị trường tỉ dân này. Tính đến hết tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu gần 620.000 tấn sầu riêng vào Trung Quốc với kim ngạch 2,3 tỉ USD. Sầu riêng Việt Nam đang phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Thái Lan đạt gần 3,9 tỉ USD; bên cạnh đó là các nước Malaysia, Philippines và Campuchia.

Đáng chú ý, nếu năm 2024, chuối Việt Nam đứng số 1 tại Trung Quốc thì những tháng qua Philippines đã chiếm lại vị trí này. Kim ngạch xuất khẩu chuối của Philippines đã xuất sang Trung Quốc đạt 245 triệu USD trong khi Việt Nam 232 triệu USD. Tuy nhiên, xét về lượng thì Việt Nam vượt trội với 568.000 tấn so với 416.000 tấn của Philippines. Nguyên nhân do giá chuối của Việt Nam thấp hơn Philippines đến 80 USD/tấn.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), xuất khẩu chuối trong những tháng cuối năm của Việt Nam có khả năng tăng mạnh do thị trường Trung Quốc bước vào mùa đông sớm. Diễn biến thời tiết cho thấy, năm nay, mức độ lạnh tương đối gay gắt nên nguồn cung chuối nội địa của Trung Quốc không đủ. Bên cạnh đó, các đợt bão mạnh liên tục đổ bộ vào Philippines sẽ khiến nguồn cung chuối nước này bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp xuất khẩu chuối Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu trong những tháng cuối năm nay và kéo dài đến đầu năm sau.