Xuất khẩu sầu riêng bị gián đoạn, Chính phủ yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xuất khẩu sầu riêng bị gián đoạn và ùn ứ vì nhiều phòng thử nghiệm chất vàng O và cadimi tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp hệ thống".
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng. Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động phòng thí nghiệm và rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến phòng thí nghiệm.
Bên cạnh đó, Bộ phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, việc gia hạn hoặc cấp phép mới các phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường và tiêu chuẩn quốc tế.
Đồng thời theo dõi, giám sát việc xử lý, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 7.11.
Phó thủ tướng giao UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai công tác cấp phép phòng thí nghiệm, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các cơ sở rà soát, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật của các phòng thí nghiệm trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, đăng ký lại hoặc xin cấp phép mới phòng thí nghiệm, không để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.
Ngày 24.10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp khẩn về vấn đề này, do Thứ trưởng Hoàng Trung chủ trì. Hiện tại, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm chất vàng O và cadimi trong sầu riêng xuất khẩu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận với tổng năng lực xét nghiệm lên đến 3.200 mẫu/ngày.
Theo một số phòng thử nghiệm, khi sầu riêng Tây nguyên vào vụ thu hoạch rộ, một số phòng "chạy" hết công suất nên máy bị thiết bị cần được bảo trì, thay thế. Còn một số phòng thử nghiệm khác thì hết thời hạn định kỳ, phải xin phép đăng ký lại.
Theo đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trước đây việc cấp đăng ký lại cho các phòng thử nghiệm do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phụ trách. Từ ngày 1.7, việc công nhận lại các phòng thử nghiệm được phân cấp cho các địa phương thực hiện, song các địa phương đang gặp một số khó khăn trục trặc nên chưa thể triển khai.
