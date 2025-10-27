Phòng xét nghiệm hoạt động trở lại, tháo gỡ ùn ứ gần 2.000 container sầu riêng

Ngày 27.10, thông tin từ Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất sầu riêng xuất khẩu đã hoạt động trở lại, tháo gỡ khó khăn cho ngành sầu riêng Đắk Lắk thời gian qua.

Đắk Lắk đang vào cuối vụ thu hoạch sầu riêng, dự kiến còn khoảng 40.000 - 50.000 tấn sầu riêng chưa thu hoạch tại các khu vực Krông Năng, Krông Búk… Việc các phòng xét nghiệm không hoạt động kịp thời để kiểm nghiệm sản phẩm sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.

Gần 2.000 container chở sầu riêng ở Đắk Lắk "nằm đường" chờ kiểm định ẢNH: HỮU TÚ

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 11.10, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cd, vàng O…) cho sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Gần 2.000 container sầu riêng hiện ùn ứ tại các kho, trên đường vận chuyển và ở khu vực cửa khẩu. Do không thể kiểm định, nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng thu mua, khiến giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh. Nhiều hộ nông dân không dám thu hoạch, hàng nghìn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng.

Trước tình hình này, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Bộ NN-MT và UBND tỉnh về việc kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng niên vụ 2025.