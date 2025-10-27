Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phòng xét nghiệm hoạt động trở lại, tháo gỡ ùn ứ gần 2.000 container sầu riêng

Hữu Tú
Hữu Tú
27/10/2025 19:15 GMT+7

Các phòng xét nghiệm dư lượng hóa chất sầu riêng xuất khẩu đã hoạt động trở lại, tháo gỡ tình trạng gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ ở Đắk Lắk.

Ngày 27.10, thông tin từ Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất sầu riêng xuất khẩu đã hoạt động trở lại, tháo gỡ khó khăn cho ngành sầu riêng Đắk Lắk thời gian qua.

Đắk Lắk đang vào cuối vụ thu hoạch sầu riêng, dự kiến còn khoảng 40.000 - 50.000 tấn sầu riêng chưa thu hoạch tại các khu vực Krông Năng, Krông Búk… Việc các phòng xét nghiệm không hoạt động kịp thời để kiểm nghiệm sản phẩm sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.

Phòng xét nghiệm hoạt động trở lại, tháo gỡ ùn ứ gần 2.000 container sầu riêng- Ảnh 1.

Gần 2.000 container chở sầu riêng ở Đắk Lắk "nằm đường" chờ kiểm định

ẢNH: HỮU TÚ

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 11.10, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cd, vàng O…) cho sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Gần 2.000 container sầu riêng hiện ùn ứ tại các kho, trên đường vận chuyển và ở khu vực cửa khẩu. Do không thể kiểm định, nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng thu mua, khiến giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh. Nhiều hộ nông dân không dám thu hoạch, hàng nghìn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng.

Trước tình hình này, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Bộ NN-MT và UBND tỉnh về việc kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng niên vụ 2025.

Tin liên quan

Gần 2.000 container sầu riêng ở Đắk Lắk ‘nằm đường’ chờ kiểm định

Gần 2.000 container sầu riêng ở Đắk Lắk ‘nằm đường’ chờ kiểm định

Gần 2.000 container sầu riêng ở Đắk Lắk đang “án binh bất động” do các đơn vị kiểm định chất lượng ngưng hoạt động, khiến hàng loạt thương lái và nông dân đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.

Khám phá thêm chủ đề

Sầu riêng sầu riêng xuất khẩu thu hoạch sầu riêng Xét nghiệm Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận